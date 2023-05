Pforzheim: Wo der Städtetrip auch den Kleinen Spaß macht

Das Tor zum Schwarzwald ist mit dem umliegenden Enzkreis die perfekte Stadt für Kultur- und Naturerlebnis in jeder Altersstufe.

Wien/Pforzheim (OTS) - Als Ziel für Familienurlaub sind Städte oft weniger gefragt. Ganz anders ist das in Pforzheim in Baden-Württemberg. Bekannt als Goldstadt können Kinder und Jugendlich sich in Europas größtem Uhren- und Schmuckhaus ihren eigenen Schmuck herstellen oder bei an den Familiensonntagen in den Museen der Stadt mehr über die Römer oder die Schmuckgeschichte kennenlernen.

Natürlich tierisch wird es im Wildpark Pforzheim, der mehr als 400 zum Teil bedrohte Tierarten in dem 16,5ha großen Areal beherbergt. Neben der Faszination der wilden Tiere toben sich die Lieben am Kinderbauernhof oder auf den zahlreichen Spielplätzen so richtig aus.

Zwischen Elch, Wildschwein, Luchs und Wildpferd befindet sich der Waldklettergarten Pforzheim mit 9 verschiedenen Parcours unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen auf bis zu 14 Meter Kletterhöhe. Dazu kommen noch der 8m hohe Kletterturm und einen 13m hoher FreeFallJump!

Wer dann noch Energie hat, dem seien die kindertauglichen Wanderungen in der Nähe des Wildparkes empfohlen. Eichhörnchen oder Specht nehmen die gesamte Familie mit auf eine Wissensreise durch den Wald und seine Bewohner. Es gibt sogar eine echte Wolfsgrube zu entdecken. Wer lieber plantschen möchte, kann sich entweder in dem Wartberg- oder Nagoldfreibad austoben oder auf dem schönen Wasserspielplatz im Enzauenpark spielen. Oder einfach nur chillen und relaxen für alle Altersstufen am Ufer geht auch!

Ob man sich einfach durch den Tag treiben lassen oder die örtlichen Museen und Stadtführungen abklappert – es ist bestimmt für jede Familie das Richtige dabei.

