Konzert „ELIEM & friends“ am 25.5. im Amtshaus Hietzing

Wien (OTS/RK) - Die Gruppe „ELIEM & friends“ wird am Donnerstag, 25. Mai, im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) das feine melodische Programm „Klang der Archetypen – Mystical Pop meets Classic“ präsentieren. Das Konzert geht um 19.00 Uhr los. Der Eintritt ist gratis. Spenden nehmen die Mitwirkenden gerne an. Die Künstler*innen beschreiben die Darbietungen: „Eine musikalische Reise durch mystische Popmusik, Mozart, Strauß und Jungsche Archetypen“. Emanuel Schulz (Klavier, Gesang, Keyboard plus Moderation) und Elisabeth Schulz (Gesang) treten gemeinsam mit Lilla Galambos (Gesang), Andrea Wild (Gitarre) und Tommy Böröcz (Schlagwerk) auf. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0699/108 15 945. Kontakt per E-Mail: info@emanuel-schulz.com.

Konzert-Tipp für 26.5.: Ito, Aida, Tamura und Hirayanagi

Ebenfalls im „Großen Festsaal“ im Amtsgebäude im 13. Bezirk am Hietzinger Kai 1-3 wird am Freitag, 26. Mai, ein Klavier-Abend durchgeführt. Anfang: 19.00 Uhr (Einlass: ab 18.30 Uhr). Unter dem Titel „Klavier Ensemble Konzert“ spielen Yuko Ito, Erika Aida, Yuka Tamura sowie Maiko Hirayanagi gekonnt vierhändig, sechshändig und achthändig ausgewählte Stücke renommierter Komponisten. Der Zutritt ist frei, Spenden werden erbeten. Reservierungen sind nicht notwendig. Über mannigfaltige Kultur-Aktivitäten im Amtshaus informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 115 bzw. E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Emanuel Schulz - ELIEM: www.emanuel-schulz.com/eliem.html

