SPÖ-Wimmer: Endlich familienfreundliches Kinderbetreuungsgeld schaffen

SPÖ-Familiensprecherin unterstützt Forderungen von AK und Volksanwaltschaft

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Familiensprecherin Petra Wimmer unterstützt die Forderungen der Arbeiterkammer und der Volksanwaltschaft nach einem familienfreundlichen Kinderbetreuungsgeld. „Ich poche seit Jahren auf eine Reform des Kinderbetreuungsgeldes und eine familienfreundliche Verwaltungspraxis. Die Einblicke, die Volksanwalt Achitz und AK-Präsidentin Anderl heute gegeben haben, unterstreichen, wie dringend der Handlungsbedarf wirklich ist, besonders in Zeiten der Teuerung, die die Kinderarmut weiter verschärft. Familienministerin Raab muss endlich tätig werden und den familienfeindlichen Weisungskatalog im Ministerium aufheben. Unsere Anträge für eine Reform liegen im Familienausschuss, ÖVP und Grüne müssten sich nur einen Ruck für die Familien geben“, betont Wimmer. ****

Der aktuelle Umgang mit den Familien ist für Wimmer völlig inakzeptabel: „Das Kinderbetreuungsgeld ist eine Leistung für Familien, Bürokratie und Hürdenlauf sind hier völlig fehl am Platz. Das ist aber die Praxis, die im ÖVP Familienministerium gelebt wird. Statt auf die Bedürfnisse der Familien und damit das Wohlergehen der Kinder Rücksicht zu nehmen, will die ÖVP-Familienministerin offensichtlich das Geld von den Familien möglichst fernhalten. Das darf so nicht weitergehen.“ Arbeiterkammer und Volksanwaltschaft dokumentierten in ihrer Pressekonferenz massive Missstände beim Umgang mit dem Mutter-Kind-Pass, Ummeldungen des Hauptwohnsitzes und bei arbeitenden Elternteilen im Ausland. (Schluss) sd/lp

