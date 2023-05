DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Christa Kummer und Manfred Rebhandl am 23. Mai in ORF 1

Danach: „Pratersterne“ und „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Sonnige oder wechselhafte Aussichten in „Willkommen Österreich“? ORF-Wetter-Expertin Christa Kummer spricht am Dienstag, dem 23. Mai 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 über unsere Klima-Zukunft, und der Meister der Interviewführung, Manfred Rebhandl, gibt Stermann und Grissemann einen Crashkurs in der hohen Kunst des verbalen Schlagabtauschs. Um 23.00 Uhr präsentiert Hosea Ratschiller die „Pratersterne“ und begrüßt Gerold Rudle, Christine Eixenberger, Bernhard Lentsch, Berni Wagner und Vince Binder auf der Stand-up-Bühne. Abschließend um 23.30 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Christa Kummer präsentiert seit 1995 das ORF-Wetter. Seit 2020 moderiert sie außerdem gemeinsam mit Tarek Leitner „Universum Spezial“-Ausgaben im Rahmen der MUTTER ERDE-Schwerpunkte. Ob man sich bei so vielen Jahren Berufserfahrung überhaupt noch an besonders ungewöhnliche Wetterperioden erinnert oder wie schwarzmalerisch sich die zukünftigen Präsentationen des Klimakatastrophen-Wetters gestalten werden, erklärt Christa Kummer im „Willkommen Österreich“-Talk. Und selbst wenn nur noch der Blick nach ganz oben hilft, hat die studierte Theologin vielleicht ein paar tröstende Worte gegen Klima-Kummer.

Manfred Rebhandl gilt als einer der besten Interviewführer der Nation. Er hat zahlreiche Reportagen unter anderem für den „Wiener“ und „Der Standard“ geschrieben und mit seinen Krimis Kultfiguren wie den kriminalistisch eher unbegabten Ausseer Gendarmen Biermösel oder Superschnüffler Rock Rockenschaub erfunden. Mit seinen mehr oder weniger sympathischen Antihelden hat sich Rebhandl eine treue Leser/innenschaft erschlossen, zu der sich spätestens jetzt auch Badewannen-Bücherwurm Grissemann zählt.

Die Schlussnummer kommt von Durchstartern der österreichischen Musikszene, der Band Bipolar Feminin. Leni Ulrich besingt „Ein fragiles System“ – so auch der Titel des aktuellen Albums.

