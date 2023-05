Toto: Jackpot bei Dreizehner und Zwölfer

Es geht um rund 10.000 bzw. mehr als 5.000 Euro

Wien (OTS) - Kein Dreizehner und auch kein Zwölfer – das bedeutet, dass es in der nächsten Runde gleich um zwei Jackpots geht. Dabei werden voraussichtlich rund 10.000 Euro im Dreizehner- und mehr als 5.000 Euro im Zwölfer-Pot liegen.

In der Torwette gab es erneut keine fünf richtigen Ergebnisse, und so entwickelte sich der Jackpot im ersten Rang zum Doppeljackpot weiter. Im zweiten Rang gelang es einem Vorarlberger bzw. einer Vorarlbergerin, per Quicktipp vier Ergebnisse richtig zu tippen und damit mehr als 316 Euro zu gewinnen.

Annahmeschluss für die Runde 21 ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 20B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.523,90 – 10.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.442,91 3 Elfer zu je EUR 180,90 11 Zehner zu je EUR 98,70 52 5er Bonus zu je EUR 8,60

Der richtige Tipp: 1 X X 2 2 / 2 1 X X X 2 1 X X 1 1 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 3.213,60 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 316,20 Torwette 3. Rang: 53 zu je EUR 7,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 167.630,80

Torwette-Resultate: 2:1 1:1 1:1 2:+ 0:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at