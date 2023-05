Lotto: Dreifachjackpot – 3,1 Millionen warten am Mittwoch

LottoPlus auch ohne Sechser, und Jackpot beim Joker mit 400.000 Euro

Wien (OTS) - Die Jackpot-Serie bei Lotto „6 aus 45“ hält weiter an, denn am Sonntag hat es erneut keinen Sechser gegeben, und so ist aus dem Doppel- nun ein Dreifachjackpot geworden. Am kommenden Mittwoch geht es daher um 3,1 Millionen Euro für alle, die die „sechs Richtigen“ tippen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es dafür gleich acht Gewinne zu jeweils rund 14.800 Euro. Fünf davon wurden in Oberösterreich erzielt, alle fünf auf Lotto Normalscheinen. Jeweils einmal waren Niederösterreich, Wien (beide auf Normalscheinen) und das Burgenland erfolgreich. Der burgenländische Gewinner bzw. die burgenländische Gewinnerin war mit dem System 0/08 erfolgreich und konnte dank systembedingter Zusatzgewinne insgesamt rund 19.800 Euro verbuchen.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es zum wiederholten Male keinen Sechser. Mangels des Jackpot-Prinzips bei LottoPlus wird aber hier bei Ausbleiben eines Sechsers die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt. Damit durften sich 58 Gewinner:innen über jeweils knapp 6.000 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker hätte es am Sonntag zwar einen in Oberösterreich gespielten EuroMillionen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination gegeben, allerdings war darauf das „Ja“ nicht angekreuzt. Damit gibt es am kommenden Mittwoch einen Jackpot, bei dem rund 400.000 Euro warten.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. Mai 2023

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.279.849,94 – 3,1 Mio. warten 8 Fünfer+ZZ zu je EUR 14.776,90 96 Fünfer zu je EUR 1.343,30 204 Vierer+ZZ zu je EUR 189,60 4.418 Vierer zu je EUR 48,60 5.533 Dreier+ZZ zu je EUR 17,40 75.511 Dreier zu je EUR 5,10 213.678 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 4 6 21 35 38 Zusatzzahl 40

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. Mai 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 58 Fünfer zu je EUR 5.915,50 2.914 Vierer zu je EUR 19,90 46.056 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 13 24 29 33 41

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 21. Mai 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 201.883,15 - 400.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 80 mal EUR 880,00 981 mal EUR 88,00 10.102 mal EUR 8,00 98.705 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 9 2 2 5 9

