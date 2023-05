ÖVGW-Kongress und Fachmesse Gas Wasser 2023

Energiewende und Klimawandel – Die Gas- und Trinkwasserwirtschaft diskutiert in Innsbruck Lösungen für eine sichere Versorgung Österreichs.

Wien (OTS) - Wien (ÖVGW, 22. Mai 2023) – Am 24. und 25. Mai findet der Kongress der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) in Innsbruck statt. Es werden über 1.200 Gäste für den Kongress und die Fachmesse erwartet, die sich über aktuelle technische und wirtschaftliche Herausforderungen sowie innovative, zukunftsorientierte Lösungsansätze in der Gas- und Trinkwasserversorgung austauschen. Das Vortragsprogramm wird von einer umfangreichen Fachmesse mit über 70 Ausstellerfirmen begleitet.

Erfahrungsaustausch und Weiterbildung

Der ÖVGW-Kongress ist der größte österreichische Branchentreffpunkt des Gas- und Wasserfachs. Erwartet werden Verantwortliche von Gasnetzbetreibern und Trinkwasserversorgern, Expertinnen und Experten der Universitäten, Behörden, dem Planungssektor und der Zulieferindustrie.

„Die österreichischen Unternehmen der Gas- und Wasserwirtschaft bieten seit Jahrzehnten eine zuverlässige und sichere Versorgung. Die geschaffenen Werte und Infrastrukturen müssen auf diesem hohen Niveau weiterentwickelt und für Energiewende und Klimawandel zukunftsfit gemacht werden, damit die Versorgung für kommende Generationen nachhaltig gesichert werden kann. Im Bereich Gas muss die bestehende Infrastruktur für Wasserstoff ertüchtigt werden, im Wasserbereich führt die zunehmende Trockenheit zu einem erhöhten Investitionsbedarf. Der Kongress ist eine wichtige Plattform und Informationsdrehscheibe, um sich mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Industrie, Wissenschaft und Wirtschaft auszutauschen und die aktuellen und kommenden Herausforderungen gemeinsam besser bewältigen zu können“ , so ÖVGW-Geschäftsführer Michael Mock.

Technische Innovationen für sichere und umweltfreundliche Versorgung

Grüner Wasserstoff hat eine Schlüsselrolle für die Energiewende und wird für die Industrie als wichtigste Alternative für fossile Brennstoffe gesehen, erste Projekte werden bereits umgesetzt. Eine gute Nachricht: Die bestehende Gasinfrastruktur kann für den Transport von Wasserstoff genutzt werden. Ehemalige Gaslagerstätten bieten ausreichende Möglichkeiten zur Speicherung von grünem Wasserstoff, der mit Überschussstrom aus Sonne und Wind vor allem im Sommer erzeugt werden kann. Auch die Einspeisung von Biogas ins Gasnetz soll verstärkt ausgebaut werden, um die Klimaziele zu erreichen. Erfahrungsberichte zeigen, wie das trotz vorhandener Hürden gelingen kann.

Die Trinkwasserversorgung zukunftsfit machen

Ausgehend von wissenschaftlichen Studien zu Trockenheit und deren Auswirkungen auf die Wasserversorgungssicherheit werden Beispiele für die Leistungen der österreichischen Trinkwasserversorger vorgestellt, um Trinkwasser jederzeit in ausgezeichneter Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung stellen zu können. Von webbasierten Planungstools für Leitungsnetze über wegweisende Bauvorhaben für den zukünftig noch steigenden Wasserbedarf bis zur Aufrechterhaltung der Kommunikation im Fall eines Blackouts spannt sich hier der Themenbogen. Um die Bedeutung einer sicheren Trinkwasserversorgung noch mehr ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, wurde von der ÖVGW mit „Unser Trinkwasser“ eine starke österreichweit einheitliche Marke entwickelt, die nun von den Wasserversorgern mitgetragen und verbreitet werden soll.

Fachmesse mit über 70 Ausstellerfirmen

Gleichzeitig findet mit dem Kongress eine in diesem Umfang in Österreich einzigartige Leistungsschau der Industrie statt, bei der innovative Dienstleistungen und Produkte aus dem Bereich der Gas- und Wasserversorgung vorgestellt werden. Das Leistungsspektrum reicht von Rohrsystemen, Verbindungstechniken über Ortungs-, Mess- und Steuergeräte bis hin zu Software und Beratungsleistungen für Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung der Versorgungsnetze. Die Messe ist allen Interessierten mit kostenfreier Tageskarte zugänglich.

Die Aussteller informieren am zweiten Kongresstag mit einem abwechslungsreichen Vortragsprogramm über Innovationen für die Branche, zu dem auch die Besucherinnen und Besucher der Messe herzlich einladen sind.

Ausführliche Informationen zum Programm und zur Fachmesse finden Sie unter www.ovgw.at

Über die ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die freiwillige Vertretung der österreichischen Gasnetzbetreiber und Wasserversorgungsunternehmen. Sie zählt alle Gasnetzbetreiber zu ihren Mitgliedern und vertritt mehr als 2.000 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80 Prozent der Bevölkerung mit Trinkwasser.

