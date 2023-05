Regionale Ausbildungsmöglichkeit für Gesundheits- und Krankenpflege als FH-Bachelorstudium

LR Teschl-Hofmeister: Neuer Standort am Bildungscampus Mostviertel bildet Pflegefachkräfte bestmöglich in der Region und für die Region aus

St. Pölten (OTS/NLK) - Für den gehobenen Dienst Gesundheits- und Krankenpflege ist in Zukunft am Bildungscampus Mostviertel am Standort Mauer ein dreijähriges Bachelorstudium direkt in der Region möglich. „Wir wissen, dass wir in Zukunft Pflegekräfte in Niederösterreich brauchen und daher ist es für uns ein wichtiger Schritt, mehr Ausbildungsplätze direkt in den Regionen im Bereich der Gesundheits-und Krankenpflege zu schaffen. Der neue Standort am Bildungscampus Mostviertel hilft uns, Pflegefachkräfte bestmöglich in der Region und für die Region auszubilden. Dabei sind die Übernahme der Studiengebühren durch das Land Niederösterreich und die von uns initiierte Ausbildungsprämie ein weiterer wichtiger Ansatz, besonders um die benötigten Absolventinnen und Absolventen in der Region zu halten. Die Sicherstellung einer modernen und regional ausgewogenen Gesundheits- und Pflegeversorgung ist eine der ganz zentralen Herausforderungen der Zukunft“, erklärt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Bisher wird die Ausbildung für den gehobenen Dienst Gesundheits- und Krankenpflege als Bachelorstudium in Niederösterreich an den drei Fachhochschulen Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt, sowie auch an der Außenstelle der IMC-Fachhochschule Krems in Mistelbach angeboten. Neu ist die Außenstelle der FH-St. Pölten am Bildungscampus Mostviertel, wo 24 Studienplätze in der Region zur Verfügung stehen und damit die Studierenden wohnortnah eine Pflegeausbildung absolvieren können.

Die Studierenden bekommen während ihres dreijährigen Studiums ein breites Fachwissen vermittelt, um Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen aktiv unterstützen zu können. Nach Abschluss der Ausbildung können die Absolventinnen und Absolventen in allen Bereichen der Gesundheits- und Krankenversorgung - wie zum Beispiel in Kliniken, in der häuslichen Pflege oder in Langzeiteinrichtungen bis hin zur Gesundheitsförderung und Prävention - tätig sein. Dabei erlernen die Studierenden die notwendigen Kompetenzen und Kenntnisse für eine Tätigkeit im Gesundheits- und Pflegebereich. Zusätzlich ist der Job zukunftssicher und sinnstiftend wie kaum ein anderer Beruf. Mit vielen Angeboten, flexiblen Arbeitszeiten und einem wohnortnahen Arbeitsumfeld wird seitens der NÖ LGA versucht, den Pflegeberuf attraktiv zu gestalten.

Erst letztes Jahr wurde mit dem Bildungscampus Mostviertel eine moderne Ausbildungsstätte geschaffen, die den Anforderungen an die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe mehr als gerecht wird. Am Standort Mauer wird eine Ausbildung für Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz angeboten – nicht nur Vollzeit, sondern auch berufsbegleitend. Insgesamt sollen dort zukünftig bis zu 264 Schülerinnen und Schülern ausgebildet werden. Ab 2023 steht ebenso die neue Ausbildung der dreijährigen Operationstechnischen Assistenz auf dem Lehrplan.

Bewerbungen sind noch jederzeit unter www.pflegeschulen-noe.at oder www.fhstp.ac.at/de/studium/gesundheit/gesundheits-und-krankenpflege möglich.

