Landstraße: Liebesgedichte-Lesung und Kleinbahn-Vortrag

23.5. und 24.5. im Bezirksmuseum 3: bm1030@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) lädt am Dienstag, 23. Mai, zu einer kurzweiligen Lesung mit dem Titel „Wonnemonat Mai“ ein. Um 19.00 Uhr startet der Abend. Die auf ehrenamtlicher Basis werkende Archivarin und Literatur-Kennerin Ingeborg „Ibo“ Steyer rezitiert Liebesgedichte aus der Vergangenheit und aus der Moderne. Der Eintritt ist frei. Die Zuhörer*innen können Spenden entrichten. Am Mittwoch, 24. Mai, spricht Klaus Daubeck ab 18.30 Uhr in den Museumsräumen über das Thema „Kleinbahn – Eine österreichische Erfolgsgeschichte“. Der Modellbahn-Fachmann referiert über die Historie der Firma „Kleinbahn“, von den Anfängen (1947) und der Teilung des Unternehmens (1984) bis zur Einstellung (2021). Wer noch „Kleinbahn“-Erzeugnisse besitzt, soll die Loks und Waggons zu dieser Veranstaltung mitnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen per SMS sind erforderlich: Telefon 0676/54 88 5 88 (Kennwort „Kleinbahn 24.5.“ und Angabe der Personenzahl).

Über weitere Veranstaltungen und den regulären Museumsbetrieb (Öffnungszeit, Dauer-Ausstellung, Sonder-Ausstellungen, u.a.) berichtet der ehrenamtlich arbeitende Leiter, Franz Hofbauer, unter der Rufnummer 4000/03 127. Zuschriften an die Direktion via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

