FH Technikum Wien: „Stehen bereit für zusätzliche Studienplätze!“

An der FH Technikum Wien ist man optimistisch, den Zuschlag für zahlreiche der aktuell ausgeschriebenen 350 neuen Studienplätze zu erhalten.

Wien (OTS) - Angesichts der endenden Einreichfrist begrüßte heute Geschäftsführer Florian Eckkrammer den Ausbau von FH-Studienplätzen insbesondere im MINT-Bereich und bestätigte, dass sich die FH Technikum Wien für eine große Zahl der aktuell ausgeschriebenen 350 Studienplätze beworben hat: „Wir stehen bereit für zusätzliche Studienplätze! Wir haben nicht nur die fachliche und didaktische Expertise, sondern stehen darüber hinaus im Bereich technischer Studiengänge in der Attraktivität bei Bewerber*innen österreichweit an erster Stelle. Bereits jetzt sieht es danach aus, dass wir im Herbst wieder mehr als 1.000 qualifizierte Bewerber*innen mangels Studienplatz abweisen müssen. Daher zählt jeder zusätzliche Studienplatz umso mehr, um etwas gegen diese Verschwendung von Talent tun zu können“, so Eckkrammer.

Der Nachfrage von Bewerber*innen nach technischen Studien an der FH Technikum Wien steht eine noch größere Nachfrage von Unternehmen nach gut ausgebildeten technischen Fachkräften gegenüber.

Johannes Höhrhan, Geschäftsführer der FH Technikum Wien, kennt die Nöte von Wirtschaft und Industrie aus erster Hand: „Die FH Technikum Wien betreibt eine eigene digitale Jobplattform und arbeitet mit über 100 Firmenpartnern eng im Bereich Recruiting zusammen. Bei den beiden jährlich stattfindenden Karrieremessen an unserer Hochschule, die zu den größten im technischen Bereich in Österreich gehören, erhalten wir unmittelbar Feedback, wie dramatisch der Fachkräftemangel die Entwicklung der Unternehmen bremst. Eine große Zahl zusätzlicher Studienplätze für die FH Technikum Wien wäre deshalb die richtige Maßnahme, um den Technologie- und Wirtschaftsstandort nicht nur im Großraum Wien zu stärken.“

Über den Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan

Der Fachhochschul-Entwicklungs- und Finanzierungsplan des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung sieht für die Planungsperiode 2023/24 - 2025/26 insgesamt 1.050 neue bundesfinanzierte Anfänger*innen-Studienplätze vor. Die Schwerpunkte des weiteren Ausbaus des Fachhochschulsektors liegen im Bereich MINT (Technik- und Ingenieurwissenschaften sowie Informatik), Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In der ersten Ausbaustufe werden bereits mit dem Studienjahr 2023/24 350 Studienplätze für Aufstockungen bestehender Studiengänge ausgeschrieben.



Über die FH Technikum Wien

Die FH Technikum Wien ist Österreichs Fachhochschule für Technik und Digitalisierung. Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 hat sie 15.000 Absolvent*innen hervorgebracht. Aktuell werden 4.500 Studierende in 28 Bachelor- und Master-Studiengängen zu Spitzenkräften für die Wirtschaft ausgebildet. https://www.technikum-wien.at





