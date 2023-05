Jugend Innovativ: 38 Teams haben sich für das 36. Bundes-Finale 2023 qualifiziert

Bei Österreichs smartestem Schulwettbewerb stellen sich die Final-Teams persönlich dem Jury-Pitch. Die Auszeichnung der besten Projekte erfolgt beim Bundes-Finale am 25. Mai in Wien.

Wien (OTS) - Mit dem 36. Bundes-Finale am 25. Mai 2023 steht der erfolgreiche Abschluss der diesjährigen Jugend Innovativ-Runde knapp bevor. Dabei konnte Österreichs smartester Schulwettbewerb auch heuer wieder mit den innovativsten Projekten und einer sehr hohen Teilnahmezahl punkten: mehr als 450 Projekt-Anmeldungen, 191 Halbfinal-Projekte und zusätzliche 199 -Konzepte zur Digitalisierung- oder Nachhaltigkeits-Entwicklung der Projekte stehen für sich.

Aus dieser Vielzahl an spannenden Projektideen in den Kategorien Design, Engineering, Science, Sustainability, Entrepreneurship sowie ICT&Digital konnten sich nun 38 Projekte/Teams für das Bundes-Finale qualifizieren und gehen damit ins Rennen um die begehrten Auszeichnungen als innovativstes Schulprojekt. Vier Projekte sind für den Special Award Vorarlberg nominiert, der bereits zum zweiten Mal vom Verein Jugend Vorarlberg forscht ausgelobt wurde. Im Bundesländer-Ranking führt Wien heuer mit acht Projekten, gefolgt von Oberösterreich mit sieben Teams und Salzburg mit sechs.

Das Bundesfinale findet heuer am 25. Mai 2023 in der Stage 3, Otto-Preminger-Str. 15, 1030 Wien statt. Ab 10:00 Uhr haben Besucher*innen die Möglichkeit die Projekte in der Open Gallery zu besichtigen und für den Publikums-Sieger zu voten. Um 13:00 Uhr startet die Award Show.

Mehr dazu auf: https://www.jugendinnovativ.at/award-show-2023

Preisgelder in Höhe von EUR rund 45.000,-

Die Finalist*innen und Special Award Vorarlberg Nominierten haben nun die Chance, Preisgelder in Summe von EUR 45.000,- zu gewinnen und für internationale Veranstaltungen nominiert zu werden. Darüber hinaus nimmt jedes einzelne Final-Projekt am Voting für den Publikumspreis teil: Dazu stimmen alle Besucher*innen vor Ort für ihr Lieblingsprojekt ab. Der Publikumspreis ist mit EUR 1.000,- dotiert.

Die 38 Final-Teams 2023 im Überblick: https://www.jugendinnovativ.at/projekt-teams/projekte

Final-Projekte in der Kategorie DESIGN

Ganzkörpersportgerät , HTBLuVA St. Pölten, Niederösterreich

, HTBLuVA St. Pölten, Niederösterreich Konstruktion und Design eines Jetboards , HTBLuVA St. Pölten, Niederösterreich

, HTBLuVA St. Pölten, Niederösterreich Der Topf rührt um? – Theorien zur Entstehung sozialer Bewegungen , HTBLuVA Salzburg, Salzburg

, HTBLuVA Salzburg, Salzburg Körper als Medium , die Graphische, Wien

, die Graphische, Wien Was haben Fußbälle mit Nanotechnologie und Architektur zu tun?, BG/ BRG Lienz, Tirol

Final-Projekte in der Kategorie Engineering I

ModuStat - Das modulare Messstationen-Mesh-Netzwerk , HTL Rennweg, Wien

, HTL Rennweg, Wien Lock N Ride , HTL Rennweg, Wien

, HTL Rennweg, Wien Research and development of a slat to improve the flight characteristic for a highperformance glider , HTBLA Eisenstadt, Burgenland

, HTBLA Eisenstadt, Burgenland Entwicklung eines Exoskeletts für gehbehinderte Menschen im Rahmen der Rehabilitation , HTBLuVA Salzburg, Salzburg

, HTBLuVA Salzburg, Salzburg KEBA Spritzguss-Simulator, HTBLA Neufelden, Oberösterreich

Final-Projekte in der Kategorie ENGINEERING II

Smarth Agriculture Observation System , HTL Mödling, Niederösterreich

, HTL Mödling, Niederösterreich LEVI – Levitating Scale , HTBLuVA Salzburg, Salzburg

, HTBLuVA Salzburg, Salzburg Bandsägewerk , HTBLA Eisenstadt, Burgenland

, HTBLA Eisenstadt, Burgenland Blackout-Simulator , HTL Mössingerstraße, Kärnten

, HTL Mössingerstraße, Kärnten Automatischer Schikantenschleifer , HTL Mössingerstraße, Kärnten

, HTL Mössingerstraße, Kärnten Drone Landing and Maintenance System (DLMS), HTL Mössingerstraße, Kärnten

Final-Projekte in der Kategorie Entrepreneurship

Felerfrei , Holztechnikum Kuchl, Salzburg

, Holztechnikum Kuchl, Salzburg RefurbMe , HTBLVA Spengergasse, Wien

, HTBLVA Spengergasse, Wien Coming Home Safe , HTL Wien West, Wien

, HTL Wien West, Wien Growledge , HBLA Ursprung, Salzburg

, HBLA Ursprung, Salzburg KEYTAR , HTL Dornbirn, Vorarlberg

, HTL Dornbirn, Vorarlberg Helpers – connect and help, HTL Dornbirn, Vorarlberg

Final-Projekte in der Kategorie ICT & DIGITAL

MatchYourPet - In wenigen Swipes zum Wunschtier, BHAK/ BHAS Waidhofen/ Ybbs, Niederösterreich

BHAK/ BHAS Waidhofen/ Ybbs, Niederösterreich Coll.E.W – COLLECT E-WASTE , TGM – Die Schule der Technik, Wien

, TGM – Die Schule der Technik, Wien HeartChart , BHAK/BHAS Feldkirch, Vorarlberg

, BHAK/BHAS Feldkirch, Vorarlberg Document Dataset Synthesizer , HTBLA Grieskirchen, Oberösterreich

, HTBLA Grieskirchen, Oberösterreich Trailer Buddy , HTL Mössingerstraße, Kärnten

, HTL Mössingerstraße, Kärnten Neurologie, TGM – Die Schule der Technik, Wien

Final-Projekte in der Kategorie SCIENCE

A bogus fish (veganer Lachsersatz), HTL für Lebensmitteltechnologie Wels, Oberösterreich

HTL für Lebensmitteltechnologie Wels, Oberösterreich Digital Tendon Scoring Tool , HTBLuVA Salzburg, Salzburg

, HTBLuVA Salzburg, Salzburg Auswirkung von verschiedenen Musikrichtungen auf das Wohlbefinden und die Legeleistung von Hühnern, BG Vöcklabruck, Oberösterreich

BG Vöcklabruck, Oberösterreich Synthese und Analyse von Yttrium-Barium-Kupferoxid (YBCO) , Wiedner Gymnasium – Sir Karl Popper Schule, Wien

, Wiedner Gymnasium – Sir Karl Popper Schule, Wien Hidden Agenda: TFA, die lauernde Gefahr in unserem Wasser, HLUW Yspertal, Niederösterreich

Final-Projekte in der Kategorie SUSTAINABILITY

Nachhaltiges Dämmmaterial aus Pilzen , HTL Braunau, Oberösterreich

, HTL Braunau, Oberösterreich Farbmittel aus Hapalopilus nidulans , HTL Braunau, Oberösterreich

, HTL Braunau, Oberösterreich Recell, HTL Dornbirn, Vorarlberg

HTL Dornbirn, Vorarlberg Erhöhung der Effizienz von Photovoltaikzellen mittels fluoreszierender Beschichtung, HTL Dornbirn, Vorarlberg

HTL Dornbirn, Vorarlberg Schulübergreifendes Nachhaltigkeitsgremium, BHAK Bad Ischl, BG/BRG Bad Ischl und International School St. Gilgen, Oberösterreich

Über Jugend Innovativ

Jugend Innovativ wird im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) sowie des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) abgewickelt. Bisher haben bereits rund 11.500 Projekt-Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der Wettbewerb wird laufend von Workshop-Angeboten sowie Qualifizierungsmaßnahmen (wie Stärkung des Entrepreneurial Spirits, Beratungen zum Innovationsschutz, etc.) für Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich begleitet. Weitere Informationen auf www.jugendinnovativ.at

