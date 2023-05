#dif23: Stiegl mit eigener Bühne

Die Privatbrauerei Stiegl präsentiert sich mit der eigenen "Stiegl-Mega-Bühne" auf dem #dif23!

Wien (OTS/SPW) - Wien, 22. Mai 2023. Das Donauinselfest geht von 23. bis 25. Juni 2023 in seine 40. Jubiläumsausgabe und bedankt sich bereits im Vorfeld für die wichtige Unterstützung durch seine langjährigen Partnerunternehmen sowie viele neue Sponsor*innen. Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfestes, sagt: „ Wir können uns vonseiten der Donauinselfest-Familie gar nicht genug bei unseren vielen Partner*innen bedanken. Durch ihren wertvollen Beitrag, ganz im Sinne des sozialen Zusammenhalts und respektvollen Miteinanders, machen sie das Gelingen eines so großen, bunten Festes für die Wiener*innen erst möglich, und das seit 40 Jahren stets bei freiem Eintritt. “

Eine der Kooperationspartner*innen, die Privatbrauerei Stiegl, ist bereits seit mehreren Jahren treue Partnerin des Donauinselfests, die die Besucher*innen an unterschiedlichen Bühnen auf der Insel verlässlich mit ihrer schmackhaften Biervielfalt versorgt. Heuer erstmals und anlässlich des 40-jährigen DIF-Jubiläums wird diese Kooperation um ein besonderes Special erweitert: So lädt Stiegl die Besucher*innen des Donauinselfests zur eigenen „Stiegl-Mega-Bühne“. Diese wird auf der Stiegl / Clubkultur Insel zwischen Brigittenauer Brücke und Reichsbrücke zu finden sein und das Publikum mit DJ-Sounds und erfrischend-prickelndem Biergenuss verwöhnen. Teil des Line-Ups sind unter anderem Julian Benz am Festivalfreitag um 20:00 Uhr und Mountain Crew am #dif23-Sonntag um 18:00 Uhr.

Stiegl verbindet traditionelle Brauhandwerkskunst mit modernster Technik

In Österreichs führender Privatbrauerei setzt man seit mehr als fünf Jahrhunderten auf Qualität und Geschmack. Durch traditionelle Brauhandwerkskunst in Kombination mit modernster Technik und der Verwendung bester Rohstoffe werden bei Stiegl mehr als 20 verschiedene Bierspezialitäten gebraut, die ab dem ersten Schluck begeistern und echte Biervielfalt bieten. Das Salzburger Bier erfreut sich mittlerweile rund um den Globus großer Beliebtheit. Neben Genuss und Lebensfreude spielt auch der Faktor Zeit bei Stiegl eine gewichtige Rolle: Die Stiegl-Braumeister setzen beim Bierbrauen auf kalte Gärung und lange Reifung. Das wird mit dem „Slow Brewing-Siegel“ belohnt – das strengste internationale Gütesiegel für Bier.

Als Gründungsmitglied des Vereins „Unabhängige Privatbrauereien Österreichs“ bekennt man sich in der Stieglbrauerei zu 100 Prozent wirtschaftlicher Unabhängigkeit und grenzt sich klar von internationalen Großkonzernen ab. Das zeigen die Österreichischen Privatbrauereien auch auf ihren Produkten. Diese tragen mit Stolz das Herkunftssiegel „Österreichische Privatbrauerei – 100% unabhängig“ und geben den Konsument*innen damit die Sicherheit, ein echt österreichisches Bier in Händen zu halten.

