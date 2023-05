Einladung ASFINAG-Medientermin 25. Mai: Innovative Drohnenbefliegung der A 8 Innkreisautobahn

Linz (OTS) - Erstmals in Österreich setzt die ASFINAG eine Drohne ein, um bei Unfällen, Staus oder sonstigen Verkehrsbehinderungen schnellstmöglich ein Lagebild zu erhalten und optimal reagieren zu können. Am 25. Mai wird eine Drohne unmittelbar entlang der A 8 Innkreisautobahn sowie außerhalb der Sichtweite des Piloten fliegen und Live-Bilder von der Strecke liefern. Aus Anlass dieser Premiere lädt die ASFINAG zum Medientermin in der Autobahnmeisterei Ried im Innkreis mit:

Hartwig HUFNAGL, Vorstand der ASFINAG

Sabine KÜHSCHELM, BMK, Leiterin der Gruppe Infrastrukturvorhaben und Verkehrssicherheit

Valerie HACKL, Geschäftsführerin Austro Control

Günther STEINKELLNER, Landesrat für Infrastruktur Oberösterreich



Datum: Donnerstag, 25. Mai 2023, 13 Uhr

Ort: Autobahnmeisterei Ried im Innkreis, Albertsedt 12, 4754 Andrichsfurt

