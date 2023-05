A V I S O – Akkreditierung für Militärmusikfestival in Klagenfurt am Donnerstag, 25. Mai

Klagenfurt (OTS/LPD) - Am Donnerstag, 25. Mai, findet das Militärmusikfestival 2023 in der 28 BLACK ARENA (Wörthersee Stadion) in Klagenfurt statt. Der Einlass erfolgt ab 17.00 Uhr, Beginn ist um 19.00 Uhr. Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich unter presse.kaernten@bmlv.gv.at oder telefonisch bei Presseoffizier Major Christoph Hofmeister (0664 6224 304) anzumelden/zu akkreditieren.

Beim Militärmusikfestival fungiert das Land Kärnten als einer der Partner. Gastgeber sind Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Peter Kaiser und Ines Stilling als Präsidentin der Aktion LICHT INS DUNKEL. Auftreten werden mehr als 700 Militärmusikerinnen und -musiker aus mehreren Ländern, zivile Chöre, Musikerin Melissa Naschenweng, Startenor Andreas Schager und Hitparadenstürmer Chris Steger. Die Moderation erfolgt durch Sonja Engl-Kleindienst und Marco Ventre vom ORF Kärnten. Alle gesammelten Spenden gehen an LICHT INS DUNKEL.

(Informationen und Programm: https://musik.bundesheer.at/)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at