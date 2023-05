Aviso 72. Städtetag: Pressekonferenz in Bad Ischl am 31. Mai 2023

Schwerpunkt sind die laufenden FAG-Verhandlungen

Wien/Bad Ischl (OTS/RK) - Zum Auftakt des 72. Österreichischen Städtetages findet am Mittwoch, 31. Mai um 11:00 Uhr in der Villa Seilern in Bad Ischl eine Pressekonferenz statt.

Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Städtebund-Vizepräsident Bürgermeister Klaus Schneeberger (Wiener Neustadt) werden über die laufenden FAG-Verhandlungen und aktuelle Herausforderungen der Städte berichten, die auch am Städtetag Thema sein werden. Bürgermeisterin Ines Schiller (Bad Ischl) wird über Bad Ischl als Kulturhauptstadt und den Wert des Städtetages für das Salzkammergut sprechen.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz am 72. Österreichischer Städtetag in Bad Ischl

Mittwoch, 31. Mai 2023, 11:00 Uhr

Ort: Villa Seilern, Salon Ischl (1.OG), Tänzlgasse 11

Das detaillierte Programm des 72. Österreichischen Städtetages und den Livestream zur gesamten Veranstaltung finden Sie unter www.staedtetag.at #städtetag2023

Akkreditierungen für Medienvertreter*innen

Medienvertreter*innen sind am 72. Österreichischen Städtetag sehr herzlich willkommen. Ein Zutritt ist allerdings nur mit einer gültigen Akkreditierung möglich. Für eine Anmeldung zur Pressekonferenz oder für eine Akkreditierung wenden Sie sich bitte an elisabeth.hirt@staedtebund.gv.at.

