NÖ Familienfest: 5.000 Gäste beim Fest für alle Generationen auf der Schallaburg

LR Teschl-Hofmeister: Ausgelassene Familienzeit und vergünstigter Eintritt mit dem NÖ Familienpass beim NÖ Familienfest

St. Pölten (OTS/NLK) - Rund 5.000 kleine und große Besucherinnen und Besucher waren gestern, am Sonntag, beim NÖ Familienfest auf der Schallaburg unterwegs. Groß war der Ansturm auf das gebotene Programm und gleich zu Beginn lauschten die Familien dem Eröffnungskonzert der Gruppe Federspiel und den Begrüßungsworten von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Es macht mich stolz zu sehen, dass das NÖ Familienfest, organisiert von der NÖ Familienland GmbH in Kooperation mit der Schallaburg, Jahr für Jahr so großen Zuspruch bei den Familien in Niederösterreich findet. Es bestätigt, dass unser Bestreben, die Familien mit dem NÖ Familienpass und den damit vergünstigten Ausflugsideen und Veranstaltungen finanziell zu entlasten, zielgerichtet bei den Familien in Niederösterreich ankommt!“

Zu erleben gab es beim NÖ Familienfest auf der Schallaburg so einiges: Auf einer Tour durch das gesamte Burgareal warteten Musik-und Theatervorstellungen, zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten und Kreativstationen, Kinderschminken, ein Geschichtenerzähler und vieles mehr. Es wurde mitgeklatscht, gelacht und eine schöne Familienzeit verbracht. „Die Programmvielfalt hat mich auch in diesem Jahr nachhaltig beeindruckt und spürbar für große Begeisterung bei den Familien gesorgt. Ich freue mich auch, dass im Jubiläumsjahr ,40 Jahre NÖ Familienpass' noch zahlreiche weitere Veranstaltungshighlights und Vergünstigungen mit dem NÖ Familienpass auf die Familien in Niederösterreich warten“, freut sich Teschl-Hofmeister.

Wer noch keinen NÖ Familienpass besitzt, oder sich über die vergünstigten Angebote informieren möchte, findet die nötigen Informationen unter www.familienpass.at.

