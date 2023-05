Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

120 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 21. Mai 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche verstarben zwei Motorrad-Lenker, ein Klein-Lkw-Lenker, ein Pkw-Lenker und ein Lenker eines Seniorenmobils bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 21. Mai 2023, im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich, bei dem ein Motorrad-Lenker getötet wurde. Der 61-Jährige fuhr mit seinem Motorrad mittig auf der Fahrbahn, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem ebenfalls mittig fahrenden entgegenkommenden Motorrad-Lenker kam. Der 61-Jährige kam anschließend von der Fahrbahn ab und stürzte einen steilen Hang hinunter. Der entgegenkommende 47-jährige Motorrad-Lenker prallte gegen eine dort befindliche Felswand. Der 61-Jährige verstarb noch am Unfallort aufgrund seiner schweren Verletzungen. Der 47-Jährige wurde schwer verletzt in das Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.





Vier Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und einer auf einer Landesstraße L ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Oberösterreich, in Salzburg und in Vorarlberg beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in je einem Fall nichtangepasste Geschwindigkeit und mangelnder Sicherheitsabstand. Ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.





Vom 1. Jänner bis 21. Mai 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 120 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 140 und 2021 96.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit

Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres

+43 (0) 1-531 26 – 90 15 60

BMI-Ressortsprecher @ bmi.gv.at

bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Florian Ammer, BA

Verkehrsdienst/Strategische Unfallanalyse

Tel.: +43-0-59133-982514

florian.ammer @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at