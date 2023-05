Theater, Lesungen, Buchpräsentation und der „Tag des Dionysos“

Von „Der Wal, der immer mehr wollte“ bis „Alma who?“

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Dienstag, 23. Mai, präsentiert das Kamishibai-Erzähltheater ab 16 Uhr in der Stadtbibliothek Mistelbach das Bilderbuchkino „Der Wal, der immer mehr wollte“. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Stadtbibliothek Mistelbach unter 02572/2515-6310, e-mail buch @ mistelbach.at und www.vielseitiger.at.

Am Mittwoch, 24. Mai, spielt der Theaterclub 8+ des Landestheaters Niederösterreich in St. Pölten unter der Leitung von Anna Manzano ab 18 Uhr „KAPUNET - Eine Reise auf den Planeten der kaputten Sachen“. Am Donnerstag, 25. Mai, folgt ab 19.30 Uhr die Uraufführung von „Dunkelblum“ von Eva Menasse in einer Fassung von Anita Buchart bzw. Julia Engelmayer und unter der Regie von Sara Ostertag. Zudem gibt es am Samstag, 27. Mai, ab 15 Uhr wieder einen von der ehemaligen St. Pöltner Synagoge ausgehenden „Stadtspaziergang zum jüdischen Leben“, bei dem die besuchten Häuser und Plätze durch von Bettina Kerl gelesene Originaltexte wie Briefe und Tagebucheinträge zu Schauplätzen der agilen Gemeinde und der späteren Verfolgung der St. Pöltner Jüdinnen und Juden werden. Nähere Informationen und Karten bzw. Anmeldungen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Der Hauptplatz von Korneuburg ist am Mittwoch, 24. Mai, die nächste Station des Lastkrafttheaters im Zuge seiner diesjährigen Tournee mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack; Beginn ist um 19 Uhr. Gleichfalls um 19 Uhr beginnen die Aufführungen am Donnerstag, 25. Mai, im Emmelpark von Kaltenleutgeben und am Freitag, 26. Mai, im Freizeitzentrum Wiener Neudorf. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, wird ab 17 Uhr im Rahmen des „Pfingstrosen-Fests" am Schlossplatz in Artstetten gespielt, am Mittwoch, 31. Mai, ab 19.30 Uhr am Hauptplatz von Retz. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Am Donnerstag, 25. Mai, wird der Brandlhof in Radlbrunn zur „ARTSchmidatal“-Literaturbühne, wenn Helga Farasin und Wolfgang Kraus unter dem Motto „Frühsommer-Momente“ unter freiem Himmel Kurzgeschichten und Lyrik lesen; Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.art-schmidatal.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 25. Mai, stellt Norbert Ruhrhofer in der Kabane 21 im Thermalbad von Bad Vöslau seinen neuen Krimi „Mörderisch in Bad Vöslau“ vor. Nähere Informationen unter www.norbert-ruhrhofer.at.

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach bringt Uli Boettcher am Donnerstag, 25., und Freitag, 26. Mai, jeweils ab 20.15 Uhr sein Comedy-Kabarett-Soloprogramm „Auszeit“ auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/784 69, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten mischt die Schweizer Clownin Gardi Hutter am Freitag, 26. Mai, ab 19.30 Uhr in ihrem Programm „Die tapfere Hanna“ Slapstick mit Poesie. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Am Pfingstsonntag, 28. Mai, wird Schloss Prinzendorf ab Sonnenaufgang für einen Tag lang zur Bühne für den dritten Tag, den „Tag des Dionysos“, des Sechs-Tage-Spiels des Orgien Mysterien Theaters von Hermann Nitsch, wobei vier Orchester, zwei Blasmusikkapellen, ein Lärmorchester, ein Chor, ein Synthesizer und ein Streichquartett die musikalische Basis für das Fest bilden (Gesamtkonzept: Hermann Nitsch, Regie: Leonhard Kopp und Frank Gassner, musikalische Leitung:

Andrea Cusumano). Nähere Informationen und Karten unter 01/5135530, e-mail office @ nitsch-foundation.com und www.nitsch-foundation.com/6-tage-spiel.

Am Pfingstmontag, 29. Mai, ist Marika Reichhold als Frau Franzi, theateraffine Putzfrau der Nation, mit „Don Quijote – Oh mein Gott!“ (Regie: Christian Suchy) im Pfarrheim von Grünbach am Schneeberg zu sehen; Beginn ist um 17.30 Uhr. Karten unter 0676/6709893; nähere Informationen unter www.bergbaumuseum-gruenbach.at.

Schließlich spielt Maxi Blaha am Dienstag, 30. Mai, ab 19.30 Uhr in den Kasematten von Wiener Neustadt ihre Alma Mahler gewidmete One-Woman-Show „Alma who?“ von Penny Black. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at.

