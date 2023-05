Neugestaltung der Fischamender Straße in Bruck an der Leitha

Arbeiten werden bis Ende August abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Aufgrund der aufgetretenen Schäden hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha eine Sanierung der L 166 ab der Kreuzung mit der Semmelweisgasse bis zur Kreuzung mit der Göthegasse samt Errichtung eines kombinierten Geh- und Radweges beschlossen. Die Arbeiten an der L 166 haben vor Kurzem begonnen. Dabei wird die Fahrbahn auf einer Länge von rund 230 Metern und auf einer Gesamtfläche von etwa 1.400 Quadratmetern erneuert, wobei die Fahrbahnbreiten etwas abgemindert werden, um Platz für einen kombinierten Geh- und Radweg zu schaffen. Nach dem Abfräsen des Asphalts wird mit dem Einbau einer Trag- und Deckschichte die Fahrbahn wiederhergestellt. Da der Anrainerverkehr in diesem Bereich der L 166 sehr hoch ist, erfolgt die Erneuerung der Asphaltschichten in Nachtarbeit an einem Wochenende.

Auf der nördlichen Seite der Fischamender Straße wird als Verlängerung des bestehenden Radweges ein kombinierter Geh- und Radweg neu errichtet. Der bestehende Gehsteig auf der südlichen Seite der L 166 wird erneuert und die Parkflächen im Bereich des gesamten Bauloses werden adaptiert.

Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region ausgeführt und mit den Fräs- und Asphaltarbeiten bis zum 30. August soweit abgeschlossen sein, lediglich die Bodenmarkierung wird im Anschluss im September noch aufgebracht. Begleitend erfolgen auch die Arbeiten für die Verlegung der Einbauten durch die zuständigen Firmen. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung und die Herstellung der Nebenanlagen betragen rund 380.000 Euro, wovon rund 110.000 Euro vom Land Niederösterreich und etwa 270.000 Euro von der Stadtgemeinde Bruck an der Leitha getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

