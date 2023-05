HOME & AWAY 2.0 - Das neue Midi-Wohnkonzept inklusive E-Bike

Neues Öko-Holzhaus mit Midi-Wohnkonzept inklusive Elektro-Holzfahrrad als gesunde, nachhaltige Mobilitätsalternative bringt jetzt Bewegung in die Baubranche.

Wien/Traun/Griffen (OTS) - "Bauen muss wieder Spaß machen und es braucht innovative Lösungen, um leistbare und dennoch qualitativ hochwertige Lebensräume zu schaffen", sagt das Wiener Unternehmerpaar Rainer C. Regatschnig und Bibi Jung, das nicht nur privat eine Familie mit drei Kindern managt, sondern auch die gemeinsame Firma, die schlicht unter R&B GmbH nach den Vornamen der beiden Eigentümer firmiert und ein Planungsbüro, eine Tanzschule und ein Musiklabel betreibt.

Das kreative Paar bringt jetzt mit HOME & AWAY 2.0 wieder Schwung in die Baubranche. Das neue ökologische Midi-Hauskonzept aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz bietet mit durchschnittlich ca. 115m² Wohnfläche genug Lebensraum, Staufläche sowie spürbare Wohnqualität und ist trotzdem wesentlich kleiner und günstiger als das klassische Einfamilienhaus.

Bauen und Wohnen sind im Wandel. Das hat verschiedene Gründe: Familienmodelle verändern sich, Baugründe sind rar und teuer und die Arbeitswelt wird neu strukturiert. Diese Entwicklungen haben Auswirkungen darauf, wie wir wohnen.

Das neue wohldurchdachte Midi-Haus in Holzriegelbauweise ist ideal für Besitzer von kleineren Grundstücken, die sich großen Wohnkomfort wünschen. Und der aktuelle Nachhaltigkeitsgedanke wird von den Bewohnern bei diesem Konzept automatisch im Alltag erlebt und gelebt.

Der diffusionsoffene, atmungsaktive Wandaufbau sorgt für ein gesundes Wohnen und der Einsatz natürlicher Baustoffe hat positive Auswirkungen auf das gesamte Raumklima und damit unmittelbar auf die Gesundheit. Sämtliche Wand-, Decken- und Dachaufbauten regulieren optimal die Luftfeuchtigkeit – im Sommer wie im Winter.

Für das Midi-Haus wird ausschließlich Holz aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen Wäldern verwendet. Kombiniert mit den Dämmstoffen Kork und Holzfaser entstehen Lebensräume voller Natürlichkeit. Mit ihrer zeitlosen Ästhetik und hervorragenden Verarbeitung erfüllen diese Raumwunder außerdem die Ansprüche kommender Generationen und schonen somit die natürlichen Ressourcen.

Das war auch der gemeinsame Nenner und Impuls für eine innovative Kooperation der beiden Planungsexperten Rainer C. Regatschnig, R&B Architektur und Christoph Fraundorfer, Gründer und Geschäftsführer der My Esel GmbH.

„My Home is my Castle & My Esel is my E-Bike”, so das Motto der Zusammenarbeit mit dem innovativen Fahrradhersteller My Esel aus Oberösterreich, bekannt für die Produktion ästhetisch und technisch preisgekrönter Bikes und E-Bikes aus Holz.

Sowohl die Ökö-Häuser der R&B GmbH - Partner von Griffnerhaus, als auch die Fahrräder und E-Bikes der My Esel GmbH stehen für Regionalität und sind Made in Austria. Sie werden design-orientiert und individuell auf Kundenwunsch geplant und aus langsam wachsenden, heimischen Bäumen gefertigt.

„My Esel Kunden erleben eine atemberaubende Fahrt auf visionären, regionalen und ethischen Meisterstücken, die von brillanten Konstrukteuren mittels hunderter Anläufe kreiert wurden, um die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen - eine strahlende Zukunft. Das ist die Magie von Holz“, so Christoph Fraundorfer.

Bereits seit Jahrtausenden im Bootsbau erprobt, hat die menschliche Ingenieurskunst Holz als Hauptbestandteil von Luxusyachten, High-End Rennski, beständigen Außentüren und Fenstern sowie Wohnhäusern etabliert. Alles Gegenstände, denen wir selbstverständlich unser Leben und unsere Sicherheit anvertrauen.

Aus der Faszination einen ökologischen Wohnsitz in Holzbauweise mit der alltagstauglichen, umweltfreundlichen Mobilität eines Fahrrades adäquat zu kombinieren, ist die Idee entstanden das E-Bike vom Holzfahrradpionier My Esel als Grundausstattung für das Wohnkonzept HOME & AWAY 2.0 inklusive Photovoltaikanlage und Ladestation anzubieten.

"Das Wohnhaus darf so einzigartig sein, wie unsere Kunden. Bis ins kleinste Detail durchdacht und auf Wunsch im Sorglospaket alles aus einer Hand vom Kärntner Öko-Fertighaushersteller Griffnerhaus ausgeführt. Jetzt sogar inklusive Mobilitätsalternative mit dem E-Holzfahrrad von My Esel", ladet Rainer C. Regatschnig Bauinteressierte zur Planung ein.

