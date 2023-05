Heribert Thomas Klein präsentiert zwei Fiat 500 im Pride Design

Unmittelbar vor Beginn des Pride Monats ist genau der richtige Zeitpunkt, meine beiden Fiat 500 im besonderen Pride Design der Öffentlichkeit zu präsentieren Heribert Thoma Klein, Sprudelfabrikant Almdudler 1/4

Als österreichisches Familienunternehmen ist es uns seit Jahrzehnten ein besonderes Anliegen, uns für gegenseitigen Respekt und gelebte Toleranz in Österreich einzusetzen Heribert Thomas Klein, Sprudelfabrikant Almdudler 2/4

Die beiden Fiat 500 unterscheiden sich in ihrem Aufbau, da sie aus verschiedenen Jahrzehnten stammen und so ist jedes einzigartig und auf seine Weise besonders Heribert Thomas Klein, Sprudelfabrikant Almdudler 3/4

Der Fiat 500 hat sich immer wieder neu erfunden, aber ist sich treu geblieben. Das ist ein Wert, den wir bei Almdudler teilen. Als österreichisches Familienunternehmen ist es uns ein Herzensanliegen Tradition zu pflegen und Altbewährtes aufrechtzuerhalten, aber ohne dabei den Blick vor Neuem zu verschließen Heribert Thomas Klein, Sprudelfabrikant Almdudler 4/4

Wien (OTS) - „ Unmittelbar vor Beginn des Pride Monats ist genau der richtige Zeitpunkt, meine beiden Fiat 500 im besonderen Pride Design der Öffentlichkeit zu präsentieren, “ freut sich Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein. Anlässlich des aktuell in der METAStadt stattfindenden Oldtimer Events ‚Coffee.Cars.Friends.‘ von Reinhard Granner, wurden die beiden Almdudler Fahrzeuge – ein Fiat 500 Oldtimer aus dem Jahr 1971 und ein Fiat 500 aus dem Baujahr 2022 – auffällig bunt umgestaltet. Mit den zwei Fahrzeugen möchte die gesamte Almdudler Familie ein sichtbares Zeichen für Toleranz und Offenheit auf den Straßen Wiens setzen und Aufmerksamkeit für die LGBTIQ+ Bewegung schaffen. " Als österreichisches Familienunternehmen ist es uns seit Jahrzehnten ein besonderes Anliegen, uns für gegenseitigen Respekt und gelebte Toleranz in Österreich einzusetzen, " erklärt Klein.

„ Die beiden Fiat 500 unterscheiden sich in ihrem Aufbau, da sie aus verschiedenen Jahrzehnten stammen und so ist jedes einzigartig und auf seine Weise besonders “, schwärmt der Sprudelfabrikant, der das ältere Modell anlässlich der Geburt seiner Enkeltochter 2018 erworben hat und es ihr zu ihrem 18. Geburtstag schenken möchte. „Der Fiat 500 hat sich immer wieder neu erfunden, aber ist sich treu geblieben. Das ist ein Wert, den wir bei Almdudler teilen. Als österreichisches Familienunternehmen ist es uns ein Herzensanliegen Tradition zu pflegen und Altbewährtes aufrechtzuerhalten, aber ohne dabei den Blick vor Neuem zu verschließen“ , so Heribert Thomas Klein.

„Dose of Love“

Außerdem wurde vor Ort die aktuelle Almdudler Pride-Edition in der 0,33l Dose verteilt (erhältlich ab sofort bis Anfang Juli im österreichischen Lebensmittelhandel und im Almdudler Onlineshop). In ihrem bunten Design ist die diesjährige Edition nicht nur eine dudelige Erfrischung, sondern vor allem ein Statement: Sie zeigt zwei genderneutrale Personen, die im Begriff sind sich zu küssen. Thomas Klein abschließend: „Mit unserer „Dose of Love“ wollen wir aufzeigen, dass jeder küssen darf, wen er will.“

Rückfragen & Kontakt:

Clara Girstmair – 0699 100 86 773

presse @ almdudler.com