Irene Wenger (45): Neue Leiterin Customer & Shared Services bei Acredia

Die gebürtige Salzburgerin übernimmt beim Kreditversicherer Acredia die Verantwortung für Customer Relations, Key Account Betreuung und interne Services.

Wien (OTS) - 17.01.2023 Seit 2014 ist Irene Wenger bei Acredia, der größten Kreditversicherung in Österreich, tätig. Die Absolventin der FH Burgenland für internationale BWL durchlief verschiedene Karrierestationen und leitete unter anderem interimistisch den Bereich HR & Organisation. Nun übernimmt Irene Wenger die Leitung des 25-köpfigen Teams im Bereich Customer & Shared Services.



„Im Customer Service geht es darum, alle Leistungen konsequent an den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden auszurichten“, so Wenger. „Mein Ziel ist, einfache und digitale Lösungen anzubieten, exzellentes Kundenservice zu liefern und nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen.“

Über die Acredia-Gruppe

Acredia ist Österreichs führende Kreditversicherung und schützt offene Forderungen im In- und Ausland im Gesamtwert von fast 33 Milliarden Euro. Acredia ist ein Tochterunternehmen von Oesterreichische Kontrollbank AG und Allianz Trade, des Weltmarktführers bei Kreditversicherungen. 2022 betrug der Umsatz der Acredia-Gruppe insgesamt 97,6 Millionen Euro. Acredia hat sich im Rahmen des United Nations Global Compact freiwillig verpflichtet, Strategie und Geschäftstätigkeit an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, um gesellschaftliche Ziele voranzubringen. www.acredia.at

