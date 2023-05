Nachhaltigkeitsmanagement für Gemeinden, Städte und Regionen - Zertifizierungslehrgang ISO 17024

Die Akademie Burgenland präsentiert mit der Gemeinwohl-Ökonomie Zertifizierungsprogramm für Mitarbeitende und Beratende von Gemeinden

Wien (OTS) - Am 3. Juli startet die Akademie Burgenland gemeinsam mit Gemeinde-Expert*innen der Gemeinwohl-Ökonomie den ersten Personen-Zertifizierungslehrgang "Nachhaltigkeitsmanagement für Gemeinde- und Regionalentwicklung".

Mitarbeitende in Gemeinden, politische Vertreter*innen aller Denkrichtungen, Unternehmensberater*innen, Gemeindeberater*innen, Regionalentwickler*innen erhalten Know-how zur werteorientierten Entwicklung und Transformation einer Gemeinde/Stadt/Region.

Die Anforderungen an die Gemeinden in Bezug auf die Erfüllung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDG), ESG-Kriterien (auch von Banken gefordert), green new deal, etc. können mit den erlernten Instrumenten bearbeitet werden. Gemeinden können so interne Expertise aufbauen, die sie für die Erfüllung zukünftiger Aufgaben brauchen werden.

Infoevents finden am 24. und 25. Mai online statt. Siehe Infos.

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinwohl-Ökonomie Österreich

Silvia Painer, 0664 4201310

https://austria.ecogood.org/presse/