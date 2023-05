Butter Bread sind Sieger der Planet Festival Tour 2023

Im großen Final Big Bang setzten sich Butter Bread gegen die zwölf anderen Mitbewerber:innen aus dem ganzen Land durch. Sie gewannen 12.000 Euro und viele tolle Sachpreise on Top!

Wien (OTS) - Österreichs größter Live-Act-Contest hat ein neues Siegergesicht! Die großartige Truppe von Butter Bread konnten am vergangenen Samstag (20. Mai) die diesjährige Saison als große Winner verlassen. Sie gewannen neben dem Preisgeld von 12.000 Euro noch viele weitere Preise. Darunter ein Slot am Nova Rock sowie am Sziget Festival im nächsten Jahr, eine Musikproduktion u.v.m.

13 Acts aus den unterschiedlichsten Genres zeigten im großen Final Big Bang der Planet Festival Tour ihre großartige Klasse. In jeweils 25 Minuten Spielzeit zeigten sie, was in ihnen steckt: Kreative Arrangements, starke Lyrics, witzige oder auch tiefgründige Stage-Talks. Die Vielfalt und Buntheit jeder einzelnen Performance konnte sich echt sehen und vor allem auch hören lassen. Das sorgte für beste Stimmung, die das zahlreich erschienene Publikum (rund 2.000 Gäste) und die Expert:innenjury schwer begeistern konnte. Keiner der Finalisten ging leer aus: insgesamt gab es Preise im Gesamtwert von 100.000€, davon 25.000€ Cash für alle 13 Finalisten.

Auch, wenn die Planet Festival Tour ein Contest ist, pushten sich die Acts gegenseitig nach vorne, feuerten sich gegenseitig an und genossen miteinander das Rampenlicht. Der gelebte Community-Vibe sorgte für ein weiteres Stimmungsplus. Zum Ende hin war dann doch etwas Spannung in der Luft. Wer würde welchen Rang erreichen, wer welche Preise (Studiotage, Festivalslots, Equipment, etc.) einheimsen? Als schließlich der NAme XX fiel, gab es für die Truppe kein Halten mehr. Wir gratulieren herzlich!

Auf den Geschmack gekommen? Denn: Nach der Tour ist vor der Tour! Willst du nun mit deiner Band auch die Bühnen Österreichs stürmen, willst du mit deiner Loop-Station die Leute in Ekstase bringen oder willst du deine eigenen Musik-Arrangements endlich live präsentieren? Den Genres sind keine Grenzen gesetzt. Dann melde dich doch auf planetfestivaltour.at an und sei in der kommenden Saison bei Österreichs größtem Live-Act Contest mittendrin statt nur dabei!

