Stocker: „Die Asylbremse wirkt“

Österreich trotzt dem gesamteuropäischen Trend und verzeichnet rückläufige Asylzahlen

Wien (OTS) - „Die Asylbremse wirkt. Während die Europäische Union als Gesamtes einen Anstieg der Asylzahlen von etwa 34 Prozent im Vergleich zum April 2022 verzeichnet, darf sich Österreich über einen Rückgang von einem Drittel freuen. Auch im Gesamtjahresvergleich zeigt sich der Erfolg der Österreichischen Asylpolitik. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres sind die Asylzahlen im April um fast 20 Prozent gesunken. Dies zeigt wieder einmal, dass die konsequente Asylpolitik von Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner für reale Abhilfe und langfristige Lösungen in der Migrationsfrage sorgt“, reagiert der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, auf den erfreulichen Rückgang der Asylzahlen im April 2023.

„Die rückläufigen Zahlen entlarven auch die hämischen Kommentare der Oppositionsparteien als Farce. Jeder Staatsbesuch von Politikern der Bundesregierung im Ausland wurde vom gleichen Zirkus an boshaften Kommentaren begleitet. Dass aber genau diese Staatsbesuch dazu beitragen, den Asyldruck auf Österreich nachhaltig zu reduzieren, wird von den kurzsichtigen Gauklern der Österreichischen Opposition leider nur zu gerne vergessen. Es ist gut und richtig, dass die Österreichische Asylpolitik in den fähigen Händen von Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner liegt und die Asylzahlen deutlich sinken“, so Stocker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Volkspartei

Abteilung Presse

Tel.:(01) 401 26-100

presse @ oevp.at

https://www.dievolkspartei.at/