Ribo und Blimlinger bestürzt über den Tod von Dževad Karahasan

Ein großer europäischer Schriftsteller hat uns viel zu früh verlassen.

Wien (OTS) - 1953 in Duvno geboren war Dževad Karahasan der bedeutendste Gegenwartsautor Bosniens, der 1993 wegen des Balkankriegs aus Sarajewo flüchten musste. „Dževad Karahasan war ein Weltbürger, ein Kosmopolit, der in seiner literarischen Arbeit Verständigung, Toleranz und das Miteinander ins Zentrum europäischer Literatur setzte“, zeigt sich die Grüne-Kultursprecherin Eva Blimlinger bestürzt über den Tod von Karahasan.



„Als gebürtige Bosnierin und Grazerin hatte ich einen besonderen Bezug zu Karahasan. Beide stammen wir aus Bosnien und beide fanden wir in Graz unsere neue Heimat“, ist Bedrana Ribo, Sprecherin für Senior*innen und Pflege der Grünen, tief betroffen. „Das erste Mal traf ich ihn vor vielen Jahren bei einer Veranstaltung an einer Grazer Volksschule. Er las den Kindern vor, viele von ihnen hatten Migrationshintergrund. Er nahm sich danach viel Zeit für den Austausch mit den Kindern. Er ermutigte sie zu lesen, zu träumen und aufeinander zu schauen. Seine einfache und bodenständige Art faszinierte mich.“



„Für die Ex-Jugoslawische Community war und bleibt er einer von uns. Einer, der wie viele von uns den Krieg kannte, gesehen hat, was Menschen einander antun können und trotz alldem an ein gemeinsames, friedvolles Leben alle Ethnien glaubte. Er wird uns allen sehr fehlen“, beschreibt Ribo die Bedeutung für die durch den Balkankrieg in Österreich lebenden Menschen.



„Als Stadtschreiber in Graz zwischen 1996 und 2003, die Stadt der Literatur wie er sie nannte, wurde ihm Graz zur zweiten Heimat. Nie verlor er den Blick auf seine zweite Heimat Sarajevo, wie in seinem letzten großartigen Roman „Einübung ins Schweben: Eine ethische und existentielle Grenzerfahrung vom literarischen Chronist Sarajevos“ eindrucksvoll zu lesen und zu verstehen ist“, empfiehlt Blimlinger diesen großartigen Roman.



Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie, Freundinnen und Freunden sowie seinen Weggefährtinnen und -gefährten und jedenfalls allen in der Ex-Jugoslawischen Community, denen er als gemeinsame Stimme fehlen wird“, so Ribo und Blimlinger abschließend.



