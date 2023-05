Gleich 2 neue Wasserspielplätze sorgen ab sofort für noch mehr Wasserspaß

Wien (OTS) - Sobald sich die Sonne zeigt, heißt es wieder: Pritscheln und Planschen auf Wiens Wasserspielplätzen. 12 Wasserspielplätze und 119 Spielplätze mit Wasserspielmöglichkeit gibt es für Kinder aller Altersgruppen in Wien kostenlos zu entdecken.

Mit Beginn der neuen Saison wurden 2 neue Wasserspielplätze im Floridsdorfer Aupark und im Stadtpark Atzgersdorf eröffnet. Für Abkühlung, Spielespaß und Abenteuer ist somit diesen Sommer gesorgt.

Die 2 größten Wasserspielplätze in Wien gibt es auf der Donauinsel und beim Wasserturm in Favoriten, beide mit Kinderbetreuung. Kinder können das Element Wasser in verschiedenster Form erleben und damit experimentieren. Nicht nur Wasserspaß, sondern auch ausreichend Ruhezonen zum Entspannen sind garantiert.

„Weil Hitzewellen oft Kindern besonders zu schaffen machen, braucht es Orte, an denen sie Schutz vor Hitze finden. Perfekt geeignet dafür sind die Wiener Parks, die an heißen Sommertagen dank der Kombination aus schattenspendenden Bäumen, Wasserspielen und Spielangeboten nicht nur Kids Abkühlung verschaffen. Dazu kommen zwölf Wasserspielplätze, die natürlich besonders bei Kindern sehr gut ankommen. Insgesamt gibt es in Wien jede Menge Parks und Spielplätze, in denen Kinder und Erwachsene Schutz vor großer Hitze finden, aber auch viel Platz zum Sporteln, Spielen oder einfach zum Relaxen.“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Neueröffnung: Wasserspielplatz im Floridsdorf Aupark

Auf 100 m2 laden verschiedene Wasserspielelemente zu einem aufregenden Tag im Freien mit Wasserspaß ein. Zu entdecken gibt es im Floridsdorfer Aupark beispielsweise eine Sprühsäule, aus deren oberen Ende ein Wasserschwall austritt. Durch Druck wird ein Wasserschirm gebildet, unter dem Kinder nach Lust und Laune planschen können. Sechs Bodendüsen sorgen für zusätzliche Erfrischung. Eine Besonderheit stellen außerdem die sogenannten „Bodendrachen“ dar: In einer Kurve angeordnete Wasserstrahlen im Boden „speien“ Wasser, das durch eine Fächerdüse in alle Richtungen verteilt wird. Hält man eine der Wasserdüsen zu, so verändert sich das gesamte Sprühbild. Drei sogenannte „Sprühringe“ runden die bunte Palette an Wasserspielgeräten ab: Die 2 Meter hohen Bögen sind mit Spritzventilen versehen, aus denen stetig Sprühregen austritt.

„Es freut mich sehr, dass der Floridsdorfer Aupark durch kühlende Wasserspiele für alle noch besser nutzbar wird – gerade auch während der heißen Monate! Mit dem neuen Wasserspielplatz entsteht ein ausgelassenes Freizeitangebot für Familien und Kinder!“, zeigt sich Bezirksvorsteher Georg Papai voller Vorfreude auf die warme Jahreszeit.



Eine Holz-Schattenpergola mit Sitzgelegenheiten bietet genügend Platz für ausgiebige Picknicks. Die gesamte Fläche des Wasserspielplatzes wurde mit einem speziell beschichteten Anti-Rutsch-Belag ausgestattet. Um die kostbare Ressource Wasser sparsam einzusetzen, sind die Spielgeräte mit einem sogenannten „Hand-Aktivator“ verknüpft, der diese bei Bedarf auslöst. Ein eigens installierter Temperatursensor stellt die Aktivierung der Wasserspielgeräte ab 25 Grad Celsius sicher. Die Neuerrichtung des Wasserspielplatzes im Floridsdorfer Aupark ist Teil des Förderprogramms „Lebenswerte Klimamusterstadt“ der Stadt Wien. Mit diesem Programm unterstützt die Stadt Wien Projekte der Bezirke mit u. a. Kühlungsmaßnahmen, die für mehr Lebensqualität sorgen. Bis 2025 stehen pro Jahr 20 Mio. Euro für klimawandelanpassende Maßnahmen zur Verfügung.



Neueröffnung: Wasserspielplatz im Stadtpark Atzgersdorf

Zum Pritscheln und Planschen wurde im neuem Stadtpark Atzgersdorf ein Wasserspielplatz errichtet. Das rund 750 m2 große Areal umfasst verschiedene Wasserspielmöglichkeiten, so kann mithilfe von Keilen Wasser spielerisch aufgestaut und umgeleitet werden. Ein kleiner Bach mündet in einer großen Sand-Matsch-Zone. Baumstämme und Holzdecks dienen als Sitzgelegenheiten an der Sonne. Wem der Wasserlauf zu kurz erscheint, findet hinter dem Spielplatz, über wenige Stufen erreichbar, einen direkten Zugang zum Liesingbach.

„Der Wasserspielplatz ist definitiv das große Highlight unseres neuen Stadtpark Atzgersdorf. Es freut mich, dass wir mit der Umsetzung dieser Attraktion einen großen Wunsch vieler Liesingerinnen und Liesinger erfüllen konnten.“ betont Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

Neben über 300 schattenspendenden Bäumen laden auf einer großen Wiesenfläche Wellenliegen zum Verweilen ein. Zudem gibt es zwischen den Bäumen Hängematten sowie viele Tisch-Bank-Kombinationen, die zum Erholen genutzt werden können. Bei den Spielplätzen befindet sich eine Dusche, damit der Sand in der Anlage bleibt und nicht in den Kinderschuhen landet.

Pures Wasserspielvergnügen am Wasserspielplatz Wasserturm

Der 15.000 Quadratmeter große Wasserspielplatz Wasserturm umfasst das größte Spielareal. Ein Erlebnispfad stellt den Weg des Trinkwassers von den Alpen bis in die Stadt nach. Wasserfälle, Bäche und ein See vermitteln ein naturnahes Wassererlebnis. Mit Seilfähren kann der See raffiniert durchquert werden. An den Ufern bieten kleine Buchten, sogenannte „Gatschzonen“, den Kids zudem die Möglichkeit, nach Herzenslust zu spielen, toben und zu planschen. Als besonderes Highlight gilt der sechs Meter hohe Wasserturm, welcher dem Original nachempfunden wurde: Hier kann ausgiebig gerutscht und geklettert werden. Damit der Heimweg befreit von Matsch und Sand angetreten werden kann, gibt es eine „Kinderwaschstraße“, Garderoben sowie kostenlose WCs.

Seilfähre und Hängebrücke am Wasserspielplatz Donauinsel

Am riesigen Wasserspielplatz auf der Donauinsel regen Wasserräder, Pumpen und Wasserfälle zum ausgiebigen Experimentieren an und zeigen überraschende Wasserphänomene. Informationswürfel erklären, welche Rolle das flüssige Gold in der Entwicklung des Menschen gespielt hat. Nichtschwimmer sind auf dem 5.000 m2 Areal willkommen, denn die Wasserstellen sind so seicht, dass die Entdeckungsreise nicht gefährlich ist. Mutige Kapitäninnen und Kapitäne freuen sich über eine Hängebrücke sowie eine Seilfähre, um den Teich zu durchkreuzen. Für Kleinkinder gibt es sogar einen abgezäunten Kinderbereich, wo sie ungefährlich mit altersgerechten Wasserspielgeräten in einer Riesensandkiste, geschützt durch ein großes Sonnensegel pritscheln können. Nach dem Erkunden können sich die Forscher in der Ruhezone eine Pause gönnen.

Wiens Wasserspielplätze im Überblick

Lust zum Planschen bekommen? Dann ab zu den 12 Wasserspielplätzen. Auch in vielen Parks erfrischen 119 Spielplätze mit Wasserspielmöglichkeit und warten bereits auf Besucherinnen und Besucher. Öffnungszeiten und weiterführende Informationen finden Sie unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/wasserspielplaetze.html

Fotos abrufbar unter: https://presse.wien.gv.at/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Pedram Seidi

Mediensprecher StR Jürgen Czernohorszky

Mobil: +43 676 8118 81084

Telefon: +43 1 4000 81853

pedram.seidi @ wien.gv.at



Pamela Ziegler

Stv. Leiterin Öffentlichkeitsarbeit

Wiener Stadtgärten

1030 Wien, Johannesgasse 35

Mobil: +43 676 8118 42351

Mail: pamela.ziegler @ wien.gv.at

park.wien.gv.at