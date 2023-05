Samariterbund Wien: Soforthilfe-Einsatz für Flutopfer nahe Bihać

Der Samariterbund Wien unterstützt mit einem Team vor Ort die Rettungsmaßnahmen in den Hochwassergebieten nahe Bihać (Bosnien-Herzegowina)

Wien (OTS) - Ein vierköpfiges Erkundungsteam des Samariterbund Wiens startete am heutigen Samstagmorgen um 6 Uhr in das von Hochwasser heimgesuchte Bosnien-Herzegowina. Zielregion ist der Raum Bihać. Ein Lagebericht von dort ist für den frühen Samstagnachmittag vorgesehen, die Rückkehr des Erkundungsteams für Sonntag. Aus der Krisenregion bereits erbeten wurden Pumpen, Trocknungsgeräte, Regenbekleidung und Gummistiefel.

Voraussichtlich am Montag wird eine Hilfslieferung des Samariterbund Wiens per Lkw in die Hochwassergebiete geschickt. Ob zudem ein Einsatzteam die Reise nach Bosnien-Herzegowina antritt, entscheidet sich in Kürze aufgrund der dortigen Situation.

„Die Menschen im Katastrophengebiet brauchen rasch unsere Hilfe. Grenzüberschreitende Solidarität ist nun das Gebot der Stunde“, betont Samariterbund Wien Geschäftsführer Oliver Löhlein. „Wir wünschen den Beteiligten alles Gute für ihren Einsatz“, so Löhlein abschließend



Unterstützen Sie den Hilfseinsatz mit Ihrer Spende:

Spendenkonto

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

AT65 2011 1287 6984 9600

Kennwort: Hochwasserhilfe Bihac

