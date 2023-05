Ö1-Einreichung „Star Washers“ beim „International Rostrum of Composers“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Das heute in Den Haag zu Ende gegangene 69. „International Rostrum of Composers“ ist ein jährlich durchgeführtes Meeting von 22 Rundfunkanstalten aus vier Kontinenten, dessen Ziel der internationale Austausch zeitgenössischer Musik und auch die jährliche Wahl einer „Selected Work“ und mehrerer „Recommended Works“ ist. 2023 reichte Ö1 das Werk „Star Washers“ der Komponistin Angélica Castelló ein – das Werk wurde in die Top Ten der „Recommended Works“ gewählt. Diese Ö1 Aufnahme ist beim Festival Wien Modern entstanden, gespielt hat das ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Marin Alsop.

Den ersten Platz teilen sich zwei Werke ex aequo. Ein Siegerstück kommt vom schwedischen Rundfunk (Radio P2): „Jubelhemd“ von Lisa Streich – ihre Komposition und der Titel sind inspiriert von einem Kunstwerk des österreichischen Künstlers Markus Schinwald. Gleich viele Punkte erreicht hat die Einreichung von Radio France: „Nuits“, eine Komposition von Othman Louati. In der Kategorie der Komponierenden unter 30 Jahre hat Slowenien mit „The Card Players“ von Matic Romih gewonnen. Eine neue Partnerschaft mit dem renommierten Wiener Verlag Universal Edition ermöglicht den drei beim Rostrum ausgezeichneten Komponist/innen ein Jahr lang kostenlosen Zugang zum „scodo“-Verlagsdienst.

