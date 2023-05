22. Bezirk: Wagramer Straße - Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz

Wien (OTS) - Auf der Wagramer Straße im Abschnitt zwischen Sebaldgasse und Aderklaaer Straße wird ein weiterer Lückenschluss im Hauptradverkehrsnetz durch die Errichtung eines baulich getrennten Zwei-Richtungs-Radweges vollzogen. Am Dienstag, dem 23. Mai 2023, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Bauarbeiten.

Details

Auf der Wagramer Straße auf Seite der ungeraden Hausnummern entsteht im Abschnitt zwischen Sebaldgasse und Aderklaaer Straße ein neuer, etwa 500 Meter langer, baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg.

Verkehrsmaßnahmen Mai und Juni 2023

Während der morgendlichen Verkehrsspitze von 5 Uhr bis 9 Uhr Früh stehen dem Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung stadteinwärts beide Fahrstreifen zur Verfügung. Außerhalb dieses Zeitfensters ist der rechte Fahrstreifen im jeweiligen Baubereich gesperrt. Für die Dauer von etwa vier Wochen wird die Sebaldgasse zwischen Wagramer Straße und Panethgasse für den Verkehr gesperrt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Verkehrsmaßnahmen Juli und August 2023

Grundsätzlich erfolgen die Arbeiten im jeweiligen Baubereich bei Freihaltung eines stadteinwärtsführenden Fahrstreifens der Wagramer Straße. An Montagen, während der morgendlichen Verkehrsspitze zwischen 5 Uhr und 9 Uhr Früh, stehen dem Verkehr beide Fahrstreifen zur Verfügung. Für die Dauer von etwa zwei Wochen wird die Martin-Gaunersdorfer Gasse von der Aderklaaer Straße bis und in Richtung Wagramer Straße als provisorische Einbahn geführt. Die Umleitung führt über Wagramer Straße und Sebaldgasse zur Aderklaaer Straße. Im Kreuzungsbereich Wagramer Straße/Lieblgasse wird der stadtauswärtsführende Geradeausfahrstreifen der Wagramer Straße an voraussichtlich vier Wochenenden gesperrt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Wagramer Straße zwischen Sebaldgasse und Aderklaaer Straße

Baubeginn: 23. Mai 2023

Geplantes Bauende: 18. August 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

