10. Bezirk: örtliche Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Himberger Straße

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden sowie nach einem Wassergebrechen beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 23. Mai 2023, mit örtlichen Fahrbahnsanierungsarbeiten auf der Himberger Straße an den Kreuzungsplateaus Radnitzkygassesowie Oberlaaer Straße im 10. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Während der Bauarbeiten am Kreuzungsplateau Himberger Straße/Radnitzkygassewird die Fahrbahn in Richtung stadteinwärts gesperrt und der Verkehr in beide Fahrtrichtungen wechselweise mittels einer provisorischen Ampelanlage durch den Baustellenbereich geleitet.

Für die Arbeiten am Kreuzungsplateau Himberger Straße/Oberlaaer Straße wird die Oberlaaer Straße ab Himberger Straße bis und in Fahrtrichtung Volkmargasse als provisorische Einbahn geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Triester Straße wird über die Berlepschgasse bzw. Volkmarkgasse, Neugrabenstraße zur Himberger Straße geführt. Alle anderen Fahrtrichtungen sind von den Arbeiten nicht betroffen.

Die Bushaltestelle auf Höhe Himberger Straße 17 wird während der Bauarbeiten auf Himberger Straße 13 verlegt.

Baubeginn: 23. Mai 2023

Geplantes Bauende: 26. Mai 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

