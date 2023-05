„Roter Machtkampf“: Sondersendung zur Entscheidung über die Zukunft der SPÖ am Montag auf PULS 24

Newsroom Spezial zur Entscheidung um 20:15 Uhr mit Unterstützer:innen von Rendi-Wagner, Doskozil und Babler & ausführliche Analyse mit Expert:innen und Journalist:innen

Wien (OTS) - Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil oder Andreas Babler? Die SPÖ-Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz beziehungsweise die Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl biegt am Montag in die Zielgerade ein. Dann soll der Machtkampf in der SPÖ endlich entschieden sein. Bereits am Vormittag analysiert PULS 24 Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner die Ausgangslage am Tag der Entscheidung im Studio. Alle Ergebnisse, Reaktionen und Statements gibt es laufend und aktuell auf puls.24.at .

Ab 16:00 Uhr startet PULS 24 mit einer Sondersendung unter dem Titel „Roter Machtkampf: Tag der Entscheidung“. Moderator Daniel Retschitzegger führt durch den Nachmittag und analysiert gemeinsam mit PULS 24 News Anchor Thomas Mohr die Ereignisse. Im PULS 24 Newsroom unter dem Titel „Roter Machtkrampf: Die Reaktionen“ um 19:55 Uhr moderiert von PULS 24 News Anchor Sabine Loho ist Stefan Kaltenbrunner mit einer Analyse zur aktuellen Lage zu Gast.

Zur Primetime um 20:15 Uhr zeigt PULS 24 ein Newsroom Spezial „Roter Machtkampf: Die Analyse“. Zu Gast sind Vertreter:innen von Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler und äußern sich erstmals zur Entscheidung. Im Studio analysieren Katharina Mittelstaedt (Leitende Redakteurin Innenpolitik, Der Standard) und Michael Jungwirth (Stv. Chefredakteur, Kleine Zeitung) das Ergebnis im Detail. Thomas Mohr führt durch den Abend.

Um 21:00 Uhr zeigt PULS 24 ein WildUmstritten Spezial. Bei Moderator Werner Sejka diskutieren der Autor Peter Pelinka, Moderator Alfons Haider und "Krone"-Journalistin Ida Metzger.



