„IM ZENTRUM“: Machtkampf – wer gewinnt den Nervenkrieg in der SPÖ?

Am 21. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Mit Spannung wird das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung erwartet. Am Montag wird feststehen, wie viele von den mehr als 140.000 Parteimitgliedern gewählt haben und ob SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler die Befragung gewinnt. Wer immer dieses Rennen macht – ist damit die endgültige Entscheidung am Parteitag Anfang Juni vorweggenommen? Wird automatisch der oder die Erste am Sonderparteitag die Bundespartei führen? Wer von den dreien kann die Lager wieder zusammenführen? Wie groß ist die Gefahr, dass die Konflikte zwischen den Lagern der drei Kandidaten weitergehen? Ist eine Parteispaltung ausgeschlossen? Und was bedeutet das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung für die anderen Parteien?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 21. Mai 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Klaus Luger

Bürgermeister von Linz, SPÖ

Robert Misik

Autor und Blogger

Eva Linsinger

Stv. Chefredakteurin „profil“

Christian Nusser

Chefredakteur „Heute“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at