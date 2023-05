Weinviertel: Neue Wohnwagen-Stellplätze entstehen

Zusätzliche Übernachtungsmöglichkeit in der Region

St. Pölten (OTS) - In der Strategie der LEADER-Region Weinviertel-Manhartsberg ist die laufende Verbesserung und Weiterentwicklung von Nächtigungsmöglichkeiten ein wesentliches Ziel. Aufgrund der geringen Anzahl von Stellplätzen für Wohnmobile bzw. Wohnwägen werden nun zusätzliche Stellplätze geschaffen. Am Parkplatz der Amethystwelt Maissau wurden zwei Doppelstellplätze für vier Wohnmobile eingerichtet. Im Ortsgebiet von Mailberg entsteht ein Wohnmobil- und Wohnwagenstellplatz für fünf Fahrzeuge. Geplant ist auch die Errichtung von fünf Stellplätzen in der Kellergasse Hadres.

Die neuen Wohnwagen-Stellplätze in der LEADER-Region Weinviertel-Manhartsberg werden aufgrund der verstärkten Nachfrage nach flexiblen Nächtigungsmöglichkeiten und des noch geringen Angebots errichtet. Das Weinviertel ist touristisch im Aufwind: 2022 konnten mehr als 587.000 Nächtigungen verzeichnet werden. Neue Beherbergungsmöglichkeiten sind enorm wichtig, die geplanten Wohnwagen-Stellplätze bieten vor allem im Hinblick auf den Camping-Boom, der seit der Pandemie verstärkt spürbar ist, gute Lösungsansätze.

In der Stadtgemeinde Maissau befindet sich mit der „Amethystwelt Maissau“ eines der TOP-Ausflugsziele in Niederösterreich. „Mit den Maßnahmen sollen mehr Gäste in die Gemeinde, die Region bzw. zum Ausflugsziel kommen und die Wertschöpfung der ansässigen Winzer- und Gastronomiebetriebe sowie der Nahversorgung erhöht werden“, so Johann Gartner, Obmann LEADER-Region Weinviertel-Manhartsberg. Im Ortsgebiet von Mailberg wird ein Wohnmobil– und Wohnwagenstellplatz für fünf Fahrzeuge in zentraler Lage dieser wunderschönen Wein- und Genussgemeinde errichtet. Weiters soll der neue Stellplatz mit Infotafeln zu Freizeitaktivitäten sowie Wander- und Radwegen ausgestattet werden. Fertiggestellt sollen die Stellplätze bis Sommer 2023 sein. Die Kellergasse in Hadres ist die längste „geschlossene“ Kellergasse Europas. Nach dem die landwirtschaftliche Nutzung der Keller und Presshäuser kaum noch vorhanden ist, braucht es neue Nutzungsmöglichkeiten, um sie für die kommenden Generationen zu erhalten. Eine dieser Strategien ist die Einrichtung einer Wohnmobil-und Wohnwagen-Stellplatzanlage. Um den Bodenverbrauch zu vermeiden und die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes zu garantieren, bleiben die Stellplätze unversiegelt. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr geplant.

Die LEADER-Region Weinviertel-Manhartsberg hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie diese Projekte zur Förderung ausgewählt. Sie werden von Land und Europäischer Union gefördert. Das Land Niederösterreich hat kürzlich die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beschlossen.

Weiter Informationen: Mag. (FH) Markus Steinmaßl, ecoplus, Telefon +43 2742 9000-19619, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at.

