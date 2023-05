Ortsdurchfahrt von Jedenspeigen wird neugestaltet und verkehrssicher ausgebaut

Projekt wird in drei Bauabschnitten bis 2024 durchgeführt

St. Pölten (OTS) - Kürzlich begannen die Bauarbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Jedenspeigen in Zuge der Landesstraße B 49, die abschnittsweise bis 2025 durchgeführt wird. Anfang April haben die Arbeiten für den rund 340 Meter langen Abschnitt vom nordöstlichen Ortsbeginn bis zur Kreuzung der B 49 mit der „Neuen Siedlung“ begonnen. Die Planungen wurden von der Straßenbauabteilung in Wolkersdorf in enger Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Jedenspeigen und den Anrainerinnen und Anrainern durchgeführt. Die B 49 wird in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 5.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Im Zuge der Bauarbeiten wird auf eine Reduzierung der Fahrbahnbreite, eine durchgängige Gehsteigbreite, geordnete Abstellflächen und auch auf eine attraktive Grünraumgestaltung ein besonderes Augenmerk gelegt. Die Fahrbahn der B 49 wird mit einer Breite von sieben Metern ausgeführt. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung von der Straßenmeisterei Zistersdorf mit Bau- und Lieferfirmen der Region durchgeführt. Mit der Fertigstellung des ersten Abschnittes ist im Herbst 2023 zu rechnen. Insgesamt werden für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Jedenspeigen rund 1,87 Millionen Euro investiert, wobei etwa 900.000 Euro auf das Land und rund 970.000 Euro auf die Marktgemeinde Jedenspeigen entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

