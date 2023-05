Lesung „Ringen um den Frieden“ im Amtshaus Margareten

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) findet am Donnerstag, 25. Mai, eine Lesung statt, bei der Texte über den Krieg und zahlreiche damit verbundene Themen, darunter Identität, Geschichte und Hunger, zu vernehmen sind. Um 19.30 Uhr startet das bewegende Programm „Ringen um den Frieden“. Die vom „Wiener Burgtheater“ und von den „Salzburger Festspielen“ bekannte Schauspielerin Mavie Hörbiger rezitiert Worte von Hannah Arendt, Karl Kraus und zahlreicher weiterer Autor*innen. Melodiös umrahmt werden die gesprochenen Darbietungen durch die Violinistin Antonia-Alexa Georgiew, die von Frauen komponierte Stücke spielt. Ein „Visuelles Licht-Assoziationsspiel“ rundet die Vorstellung ab: Luca Palyi projiziert an dem Abend Bilder, Farben, Noten und Texte auf die Akteurinnen. Der Eintritt ist gratis. Das Projekt wird vom Bezirk unterstützt. Auskünfte über sonstige kulturelle Aktivitäten im Amtsgebäude in der Schönbrunner Straße 54: Telefon 01/4000 05110 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Margareten). Kontaktaufnahme per E-Mail: post@bv05.wien.gv.at.

