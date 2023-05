ORF-„Pressestunde“ mit Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende NEOS

Am 21. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Landtagswahlen in diesem Frühjahr haben für die NEOS einen Dämpfer gebracht. In Niederösterreich konnten sie zwar Stimmen dazugewinnen, in Kärnten haben sie hingegen den Einzug in den Landtag verpasst und in Salzburg sind sie aus dem Landtag geflogen. Was sind die Ursachen dafür? Sprechen die NEOS eher die Wählerinnen und Wähler in den Städten an? Muss sich die Partei am Land besser aufstellen? Und was bedeutet das für die Europawahlen und Nationalratswahlen im kommenden Jahr? Welche Rezepte hat die kleinste Parlamentspartei gegen die Rekordteuerung? Und wie weit sind die NEOS bereit, in der Neutralitätsdebatte zu gehen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 21. Mai 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

und

Helma Poschner

ORF

