„Hohes Haus“: Familienpaket gegen Teuerung, Weitergabeverbot von Schweizer Rüstungsgütern und Forderung nach KI-Regeln

Am 21. Mai um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 21. Mai 2023, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Familienpaket gegen Teuerung

Die Teuerung verschärft sich. Besonders die enorm hohen Energiekosten machen den Menschen zu schaffen, aber auch die speziell in Österreich hohen Lebensmittelpreise. Nach einem gescheiterten Lebensmittelgipfel und kurz vor der von der SPÖ beantragten Nationalratssondersitzung zur Teuerung hat die Regierung ein wenig konkretes Maßnahmenpaket vorgestellt. Vergangenen Mittwoch hat sie dann noch mit einem Paket zur Bekämpfung der Kinderarmut nachgelegt. Susanne Däubel berichtet.

Im Studio dazu zu Gast: FPÖ-Frauensprecherin Rosa Ecker

Regeln für Künstliche Intelligenz

Computerprogramme, die eigenständig Aufgaben erfüllen und alleine dazulernen, begleiten uns im Alltag und werden immer wichtiger. Neben den vielen Vorteilen bringen diese Entwicklungen aber auch allerlei Gefahren mit sich. Führende Technologie-Experten fordern eine Pause in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI), bis es klare Sicherheitsstandards gibt. Die Politik ist gefordert. Wie geht Österreich mit KI um? Das hat Marcus Blecha nachgefragt.

Schweiz verbietet Weitergabe von Waffen

Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine reißt die Kritik an der Schweiz nicht ab. Das Schweizer Wirtschaftsministerium verbietet nämlich die Weitergabe von in der Schweiz produzierten Waffen. Selbst wenn sie vor Jahren von einem anderen europäischen Staat gekauft worden sind, greift das Wiederausfuhrverbot. Die Schweiz erntet Unverständnis und isoliert sich, das kratzt am Image. Ein Bericht von ORF-Schweiz-Korrespondentin Marion Flatz-Mäser.

