Fußball-Bundesliga im ORF: Spitzenspiel Salzburg – Sturm live am 21. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - Nächstes heimisches Fußball-Topspiel im ORF: Nach den Rekordquoten des ÖFB-Cupfinales Ende April steht am Sonntag, dem 21. Mai 2023, das Fußball-Bundesliga-Topmatch der 30. Runde – RB Salzburg – Sturm Graz – auf dem ORF-1-Programm.

Der Titelkampf gestaltet sich in dieser Bundesliga-Saison äußerst spannend – die Vorfreude auf das ORF-Topspiel zwischen Tabellenführer und -zweitem ist daher besonders groß. Die Salzburger, im ÖFB-Cup-Viertelfinale von den Steirern im Elfmeterschießen eliminiert, wollen sich vor imposanter Heimkulisse revanchieren und ihre Spitzenposition festigen. Ob dies gelingt oder Graz den Dreipunkte-Rückstand in der Tabelle egalisiert, kommentiert Oliver Polzer live aus Salzburg. Analysiert wird das Spitzenspiel, zu dem Rainer Pariasek ab 16.25 Uhr live in ORF 1 begrüßt, von Herbert Prohaska und Roman Mählich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at