Bezirksmuseum 19: Gemälde-Schau „Flower Power x 13“

Ausstellung der „Lukasgilde“ am 20.5. und 21.5., Info: 0650/742 71 41

Wien (OTS/RK) - Seit 1980 besteht die Vereinigung „St. Lukasgilde Wien“. 12 Mitglieder dieser Künstler*innen-Gemeinschaft sowie ein Gast-Maler zeigen ausdrucksstarke Gemälde am Samstag, 20. Mai, ab 16.30 Uhr, und am Sonntag, 21. Mai, zwischen 10.00 und 18.00 Uhr, in einer Ausstellung mit dem Titel „Flower Power x 13“ im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96). Wirkungsvolle gegenständliche und abstrakte Bilder (Öl, Acryl, Aquarell, u.v.a.) preisen die vielförmige Schönheit der Natur. Der Eintritt ist kostenlos. Beantwortung von Fragen: Telefon 0650/742 71 41 (Gildenobmann Peter Sonnleitner). Informationen via E-Mail: petersonnleitner39@gmail.com.

Die Leitung der „St. Lukasgilde Wien“ beschreibt die Arbeiten in der Schau mit den Worten: „Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Natur und den Möglichkeiten ihrer vielfältigen Interpretation in der Kunst. Und das mit Pinsel und Farbe.“ Der Bezirksvorsteher des 19. Bezirks, Daniel Resch, hat den Ehrenschutz der Veranstaltung übernommen. Die freiwillig tätige Museumsdirektorin, Brigitte Kolin, begrüßt die Besucher*innen am Samstagabend. Obmann Peter Sonnleitner stellt dem Publikum alle beteiligten Maler*innen vor. Angaben zur Gilde im Internet: www.galerie-lukasgilde.at/geschichte.html.

Auskünfte über das Döblinger Bezirksmuseum (Öffnungsstunden, Bezirksgeschichte-Sammlung, temporäre Dokumentationen, Kunst-Projekte, etc.) bekommen Interessierte unter der Rufnummer 01/368 65 46 (Montag/Mittwoch: Vormittagszeit). Erkundigungen bei den Museumsleuten per E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

