Pfingstferien in Österreich: Jeder zweite urlaubt im Inland!

23% der Österreicher:innen nutzen das lange Wochenende fix für Urlaub. Steiermark, Kärnten und Oberösterreich als Top-Destinationen.

Wien (OTS) - Im Rahmen des ÖHV-Urlaubsradars befragte die Österreichische Hoteliervereinigung gemeinsam mit den Meinungsforschern von mindtake 1.000 Österreicher:innen nach ihren Urlaubsplänen für das Pfingstwochenende: 23 % der Befragten nutzen die freien Tage für einen Urlaub, 53% davon im Inland. Ein Ergebnis, das auch ÖHV-Präsident Walter Veit freut, aber nicht überrascht: „Ob Kulinarik und Kultur, Stadt-, Wellness- oder Aktivurlaub, die Österreicher:innen wissen, was sie an ihren Top-Hotels haben und dass das Preis-Leistungs-Verhältnis im internationalen Vergleich weiterhin ungeschlagen ist.“

Top 3 Destinationen: Steiermark, Kärnten und Oberösterreich

Am beliebtesten bei den Inlandsurlaubern zu Pfingsten: die Steiermark mit 21 %, Kärnten mit 18% und Oberösterreich mit 13%. 18 % der befragten Österreicher:innen waren noch unentschlossen, ob sie die freien Tage für Urlaub nutzen wollen. Veit ist überzeugt, dass die Angebote der heimischen Top-Häuser noch viele motivieren werden, das Feiertagswochenende im Hotel zu genießen. Speziell in den gefragten Destinationen rät der ÖHV-Präsident dazu, eher heute als morgen zu buchen. Gleiches gilt mit Blick auf den Sommer: „Wer sich ein Zimmer in seiner Lieblingsdestination sichern will, sollte schnell sein, um möglichen Enttäuschungen vorzubeugen! Eines darf man dabei nicht vergessen: Das beste Angebot bekommt, wer direkt beim Hotel bucht.“

ÖHV-Urlaubsradar

Die ÖHV und das Meinungsforschungsinstitut mindtake befragen regelmäßig vor Schulferien eine repräsentative Auswahl von 1.000 Österreicher:innen zu ihren Urlaubsplänen.

