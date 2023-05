Noch bis 31. Mai: VBW-Schulaktion um 29 Euro

Wien (OTS/RK) - Schulklassen und Lehrer*innen erhalten ein exklusives Angebot von den Vereinigten Bühnen Wien, das noch bis 31. Mai 2023 buchbar ist: Schulklassen können in die Welt des Musicalthrillers REBECCA im Raimund Theater eintauchen. Für Schulgruppen ab 11 Schüler*innen beträgt der Ticketpreis nur 29 Euro.

Es erwartet die Schüler*innen und Lehrer*innen eine abwechslungsreiche Zeit voller Spannung, Freude, Staunen, berührender Momente und jede Menge Theaterfreude. Eine Anfrage zur Schulaktion kann per E-Mail unter schule@vbw.at oder telefonisch unter 01/588 30-1440 gestellt werden.

Buchungsbedingungen

Buchbar noch bis 31. Mai 2023

Schulklassen ab 11 Personen

Für alle verfügbaren Vorstellungen von REBECCA von 10. September bis 30. November 2023

Definierte Kontingente für Schulklassen sind reserviert

Tickets sind nicht stornierbar

Angebot gültig solange der Vorrat reicht

VBW-Hitmusical REBECCA wegen großen Erfolgs verlängert

Die beiden erfolgreichsten deutschsprachigen Musicalautoren Michael Kunze & Sylvester Levay („Elisabeth“, „Mozart!“) haben ein weiteres, großartiges Meisterwerk erschaffen, das weltweit bereits mehr als 2 Millionen Besucher*innen in 12 Ländern und 10 Sprachen in ihren Bann zog. Nach den vielen internationalen Stationen ist REBECCA seit September 2022 auch wieder an ihrem Uraufführungsort in Wien zu erleben. In der Regie von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello verspricht das Musical einen Musicalabend voller Gänsehautmomente. Aufgrund der Rekordsumme von bereits über 200.000 verkauften Tickets und fast täglich ausverkauften Vorstellungen wurde REBECCA noch bis Anfang Jänner 2024 verlängert.

Pressefoto:

Das Foto zur Aussendung ist im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.



Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hirschmann

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: 01 408 25 69 - 13

E-Mail: a.hirschmann @ wienholding.at

www.wienholding.at