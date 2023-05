Jowita Sip singt am 23. Mai im Bezirksmuseum Hietzing

Wien (OTS/RK) - Die aus Polen stammende Sopranistin Jowita Sip hat ihre Gesangsausbildung in Russland, Polen und Wien absolviert. In der Vergangenheit war die charmante Künstlerin zum Beispiel bei den „Bregenzer Festspielen“, an der „Volksoper Wien“ sowie im „Musikverein“ in Wien zu hören. Am Dienstag, 23. Mai, trägt die Vokalistin im Festsaal des Hietzinger Bezirksmuseums (13., Am Platz 2) das vielfältige Programm „Made in Vienna“ vor. Die Sängerin widmet sich an dem Abend ausgewählten Kompositionen von Brahms, Haydn, Mahler, Mozart, Strauss, Wolf und anderen Tondichtern. Musikalischer Begleiter von Jowita Sip ist Roman Teodorowicz (Klavier). Um 19.00 Uhr beginnt das stimmungsvolle Konzert. Der Eintritt ist frei.

Das Publikum wird um „Spenden für die Kunst“ ersucht. Auskünfte über das Museum erteilt der ehrenamtlich werkende Leiter, Ewald Königstein, unter der Rufnummer 01/877 76 88 (Samstag und Mittwoch während der Nachmittagszeit). Zudem kann man den Historiker via E-Mail kontaktieren: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sängerin Jowita Sip („music austria“): https://db.musicaustria.at/node/192376

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/



