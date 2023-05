SANY Heavy Industry und Shenglong Metallurgical gehen strategische Partnerschaft ein, um die grüne Transformation in der Stahlindustrie voranzutreiben.

Changsha, China (ots/PRNewswire) - CHANGSHA, China, 19. Mai 2023 /PRNewswire//-- SANY Heavy Industry („SANY", SSE: 600031), ein führender globaler Hersteller von Schwermaschinen, hielt vor kurzem eine Unterzeichnungszeremonie ab, bei der das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Guangxi Shenglong Metallurgical Co Ltd (Shenglong Metallurgical) eingegangen ist. Liang Linhe, Vorsitzender von SANY Heavy Truck, und Lin Nengjing, CEO von Shenglong Metallurgy, unterzeichneten im Namen ihrer jeweiligen Unternehmen die Vereinbarung über strategische Zusammenarbeit.

Der CEO von Shenglong Metallurgical, Lin Nengjing, und der Vorsitzende der SANY Heavy Truck Business Group, Liang Linhe, nahmen teil und unterzeichneten gemeinsam ein strategisches Kooperationsabkommen. Die Veranstaltung läutete eine neue Phase der Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ein und markierte auch den Abschluss eines Beschaffungsvertrags im Wert von 90 Millionen RMB (12 Millionen USD), bei dem SANY fünfunddreißig EV550 Elektro-Traktoren, fünfzig Elektro-Muldenkipper und eine Batteriewechselstation an Shenglong Metallurgical ausgeliefert hat - ein Meilenstein, der ihre Zusammenarbeit auf ein noch nie dagewesenes Niveau hob.

Als einer der größten Eisen- und Stahlhersteller gehört Shenglong Metallurgy zu den 500 größten Unternehmen in China und zu den 50 weltweit führenden Stahlherstellern. Seine jährliche Rohstahlproduktion rangiert weltweit auf Platz 35. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine grüne initiative beschleunigt, um den Vorstoß von China auf seine Kohlenstoff-Neutralität und sein Höchstziel zu unterstützen, indem es einen stärkeren Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und kohlenstoffarme Entwicklung legt, während es seine grüne Logistikkapazität steigert.

Die Lieferung von SANY-Elektrogeräten hat das Bestreben von Shenglong Metallurgy, sein Logistiknetz zu dekarbonisieren, erheblich unterstützt und stellt einen neuen Rekord dar, da es sich um den größten Auftrag für elektrische Logistikfahrzeuge handelt, den die Stahlindustrie von Guangxing je erhalten hat.

Ke Xueli, Vorsitzender von Shenglong Metallurgy, äußerte sich begeistert über die vertiefte Zusammenarbeit mit SANY und hob das gemeinsame Ziel der beiden Unternehmen hervor, die Stadt Fangchenggang, die Heimatstadt des Stahlgiganten, weiter zu elektrifizieren und gemeinsam die Stahlindustrie der Stadt und des Landes zu befähigen, den grünen Wandel voranzutreiben und gleichzeitig eine hochwertige Entwicklung zu erreichen.

Der Vorsitzende von SANY, Xiang Wenbo, betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit im Hinblick auf die Dekarbonisierungsziele von China sowie ihre Rolle bei der Förderung einer umweltfreundlichen Produktion und einer nachhaltigen Entwicklung. Dies geschah, nachdem SANY von Forbes China als eines der "Top 50 Sustainable Industrial Enterprises 2022" ausgezeichnet und von der Industrie für seine bemerkenswerten nachhaltigen Bemühungen als Pionier der grünen Entwicklung anerkannt wurde.

SANYs jüngste Errungenschaften in den Bereichen umweltfreundliche Produktion, Produktinnovation, kohlenstoffarme Fertigung, Nachhaltigkeit in der Lieferkette sowie Stärkung der Mitarbeiter und der Gemeinschaft werden auch in den 2023 ESG Inspiration Cases von Forbes China aufgeführt, einer ESG-Liste für Unternehmen, die außergewöhnliche Leistungen in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung und Unternehmensführung auszeichnet.

Das Werk von SANY Heavy Industry in Changsha wurde außerdem vom Weltwirtschaftsforum (WEF) zu einer der Leuchtturmfabriken ernannt und ist damit das zweite Werk der Schwerindustrie im Besitz von SANY, das diesen prestigeträchtigen Titel erhält. Als Reaktion auf den Gegenwind auf dem Markt führt die Fabrik ein automatisiertes Produktionsmodell ein, das auf KI-Technologie und industriellem IoT basiert, um die intelligente Fertigung (IM) zu transformieren. Das neue Modell ermöglicht es dem Unternehmen, ein digitalisiertes Fertigungssystem für schwere Maschinen einzuführen, das die Arbeitsproduktivität um fast 100 Prozent erhöht. Das Ergebnis ist eine Steigerung der Produktionskapazität um 123 Prozent und eine Reduzierung der Produktionskosten pro Einheit um 29 Prozent.

Für weitere Informationen über die SANY Group besuchen Sie bitte www.sanyglobal.com oder folgen Sie uns auf Facebook oder YouTube, um mehr zu erfahren.

Informationen zu SANY

Die Kerngeschäfte der SANY Group ist die Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Support von Hochleistungsausrüstung. SANY Heavy Industry ist Chinas größter und weltweit drittgrößter Baumaschinenhersteller. Die Bemühungen, ein neues elektrisches Produktportfolio hinzuzufügen, hebt SANY in der heutigen digitalen Welt hervor und ist auch Teil seiner nachhaltigen Lösungen.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2080923/SANY_Electric_Semi_trailer_Truck_EV550.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-heavy-industry-und-shenglong-metallurgical-gehen-strategische-partnerschaft-ein-um-die-grune-transformation-in-der-stahlindustrie-voranzutreiben-301829364.html

Rückfragen & Kontakt:

Yolanda,

rongy @ sanyglobal.com,

Vertriebshotline: +86-731-85835199