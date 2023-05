Antiteuerungspaket – durchblicker fordert Wechselhinweis und Vergleichsrechner-Verzeichnis für alle Branchen

Verpflichtender Hinweis der Anbieter auf Ende der Mindestvertragslaufzeit und Wechselmöglichkeit sowie staatliches Verzeichnis für zertifizierte Online-Vergleichsangebote für alle Branchen sinnvoll

durchblicker-Experte Spona: „Wäre einfachste und schnellste Form, Wettbewerb zu fördern“

Anbieter-Wechsel bei Strom/Gas, Mobilfunk/Internet und Versicherungen spart aktuell bis zu 2.600 Euro jährlich

Nach der Vorlage des Antiteuerungspakets der Bundesregierung vergangene Woche fordert Österreichs größtes Tarifvergleichsportal durchblicker nun ein einheitliches Vorgehen für alle Branchen. Ein verpflichtender Hinweis der Energieversorger auf das Ende der Mindestvertragslaufzeit, ein staatliches Verzeichnis für zertifizierte Tarif- und Angebotsvergleiche für Mobilfunk, Telefon und Internet sowie das von der Regierung geplante Portal für den Vergleich der wichtigsten Lebensmittelpreise in Österreich seien alle für sich gute Ansätze. „Weit zielführender wäre aber ein branchenübergreifender Ansatz. Alleine bei Strom/Gas, Telekommunikation und Versicherungen könnten Haushalte dadurch aktuell bis zu 2.600 Euro jährlich sparen“, betont Martin Spona, Leiter des Verbraucherservice bei durchblicker.

Konkret plädiert durchblicker dafür, dass nicht nur Energieunternehmen, sondern alle Anbieter von Fixkostenverträgen verpflichtet werden sollten, ihre Kundinnen und Kunden einmal jährlich auf das Auslaufen der Vertragsbindung sowie auf Wechselmöglichkeiten und Tarifvergleichsangebote hinzuweisen. „Was für die Strom- und Gasanbieter gilt, macht genauso Sinn für Mobilfunk, Internet und Versicherungen. Auch bei Krediten wäre es nach wie vor sinnvoll, Kunden und Kundinnen auf die grundsätzliche Möglichkeit einer Umschuldung hinzuweisen“, so Spona.

Hat ein Haushalt schon lange nicht mehr oder noch nie seine Fixkosten optimiert, kann man im Detail mit einem Wechsel zum aktuell günstigsten Anbieter bei einem durchschnittlichen Verbrauch die jährlichen Kosten für Strom um bis zu 850 Euro reduzieren, jene für Gas um bis zu 550 Euro. Bei Handy und Internet beträgt das Ersparnispotenzial jeweils bis zu 200 Euro pro Jahr. Bei der Kfz-Versicherung kann man durch einen Anbieterwechsel bis zu 600 Euro sparen, bei der Haushaltsversicherung 200 Euro.

Durchblicker begrüßt Preisdatenbank für Lebensmittel – Private Vergleiche schon jetzt verfügbar

Positiv bewertet durchblicker auch eine Preisdatenbank für die wichtigsten Lebensmittel. „Allerdings gibt es dafür wie in anderen Branchen auch hier bereits erste private Vergleichsrechner, die vielen Konsumentinnen und Konsumenten nur bisher nicht bekannt sind“, betont Spona. durchblicker plädiert deshalb auch hier für eine branchenübergreifende Lösung in Form einer Übersicht staatlich zertifizierter Tarif- und Angebotsvergleiche, wie dies im Telekommunikationsbereich bereits gesetzlich vorgesehen ist.

„Von der Regulierungsbehörde über Interessensvertretungen bis zu Unternehmen wie durchblicker betreiben in den unterschiedlichsten Bereichen verschiedene Anbieter online Tarif- und Angebotsvergleiche. Diese bestehenden Online-Vergleichsmöglichkeiten zu fördern und den Konsumentinnen und Konsumenten bekannter zu machen, wäre die schnellste und effektivste Form, Transparenz und damit Wettbewerb in intransparente Märkte zu bekommen“, so Spona.

Kritik an geplanter einseitiger Werbung für Tarifvergleichsrechner der E-Control

Jede Vergleichsplattform bietet laut dem Experten unterschiedliche Vorteile. durchblicker etwa zeigt nur abschließbare Angebote an und bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern auch die Möglichkeit, mit wenigen Klicks gleich auf durchblicker.at den Altvertrag zu kündigen und einen neuen Vertrag abzuschließen. Bereits seit vielen Jahren weist durchblicker die Nutzerinnen und Nutzer auf Wunsch auch darauf hin, wenn ihre Vertragsbindung ausläuft. „Bei Strom und Gas sind wir deshalb die größte Wechselplattform. Jeder dritte Energie-Kunde in Österreich wechselt seinen Lieferanten über durchblicker“, betont Spona.

Kritik übt der Experte deshalb daran, dass die Energieanbieter nach den Plänen der Bundesregierung künftig lediglich dazu verpflichtet werden sollten, auf den Tarifvergleichsrechner der E-Control hinzuweisen. „Nur den Vergleichsrechner der E-Control zu bewerben und damit die privaten Online-Vergleichsportale zu schwächen, würde dem Wettbewerb eher schaden“, warnt man bei durchblicker.

