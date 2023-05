FPÖ-Gruber: Kein Spiel mit unserer Sicherheit: Neutralität und Schutz für unsere Truppen!

Unsere Soldaten verdienen einen Oberbefehlshaber mit klarem Verstand und Sorgfalt!

Linz (OTS) - „Ist der Herr Bundespräsident überhaupt noch amtsfähig?“, diese Frage stellt sich der FPÖ-Landesparteisekretär und Sicherheitssprecher LAbg. Michael Gruber, nachdem Bundespräsident Van der Bellen österreichische Unterstützung bei der Entminung ziviler Bereiche in der Ukraine beim Europaratsgipfel in Reykjavik angesprochen hat. „Wir sind klar gegen eine Entsendung unseres Bundesheeres. Wir werden sicher nicht ein solches Sicherheitsrisiko eingehen und unsere Leute in eine unvorhersehbare Situation bringen. Für uns muss die Erhaltung unserer Neutralität, sowie der Schutz unserer Soldaten das oberstes Ziel sein.“

„Von einem Oberbefehlshaber erwarte ich mir, als langjähriger Heeresangehöriger, deutlich mehr Einschätzungsvermögen und keine unüberlegten Vorschläge, wenn es um die Sicherheit unserer Truppen geht!“, appelliert Gruber. „Der Neutralitätsbegriff lässt sich nicht beliebig umdeuten. Ich erwarte mir vom Bundespräsidenten, dass er auf der Seite der Österreicher steht und nicht den Steigbügelhalter für andere Interessen spielt.“, so Gruber abschließend.

