Freitag in der Arena: Jede Story ist eine Klimastory

oekostrom AG-Podcast mit Videojournalistin Verena Mischitz

Wien (OTS) - Verena Mischitz ist Videojournalistin, Moderatorin und Sprecherin des Netzwerk Klimajournalismus. Bei „Freitag in der Arena“, dem Talk-Format der oekostrom AG, spricht sie mit oekostrom AG-Vorständin Hildegard Aichberger und Moderator Tom Rottenberg darüber, wie man komplexe Themen einfach verständlich erklärt und für alle zugänglich macht. Außerdem erklärt sie, warum die Klimakrise in jedem Artikel mitgedacht werden sollte.

Videojournalistin Verena Mischitz über die Aufgabe von Journalist:innen in der Klimakrise: „Jede Person sollte die Möglichkeit haben, zu verstehen, wo wir gerade stehen, was das Problem ist, was das für uns bedeutet und wo wir hinsteuern. Genau das ist die Aufgabe und Verantwortung von Journalist:innen: Informationen und wissenschaftliche Fakten über die Klimakrise weiterzugeben. So erhalten Bürger:innen die Chance, sich zu informieren, und können sich im besten Fall gesellschaftlich beteiligen.“ Es sei jedoch wichtig, nicht nur über die Probleme zu berichten, sondern auch Lösungen und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Die Journalistin setzt sich dafür ein, dass die Klimakrise in der Berichterstattung den Platz bekommt, den sie verdient. Wichtig sei jedoch, dass Klima-Berichterstattung nicht nur von Alarmismus, sondern viel mehr von Realismus geprägt sei: „Im Moment gibt es eine riesige Kluft zwischen dem, worüber wir reden, und dem, wo wir stehen. Diese Kluft sollte geschlossen werden. Eine realistische und faktenbasierte Berichterstattung zur Klimakrise ist aktuell noch eher die Ausnahme. Eine gewisse Dringlichkeit sei jedoch wichtig: „Der Weltklimarat sagt ganz klar: Wir haben nur noch ein kurzes Zeitfenster, um eine lebenswerte Zukunft auch in den nächsten Jahren zu ermöglichen.“

Verena Mischitz‘ Tipp am Freitag: „Das Buch ‚Wir können auch anders‘ von Maja Göpel hat mir sehr viel Hoffnung gemacht. Die Transformationsforscherin zeigt auf, dass es sehr wohl noch möglich ist, das Ruder herumzureißen.“

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 16. Juni 2023, mit Smilla Buschbom, Sprecherin des Jugendrats.

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ direkt auf der Website der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie auf diversen Audio-Streamingkanälen.

oekostrom AG – für eine Energieversorgung mit Zukunft

Wir sind nicht nur ein Teil der Energiezukunft. Die oekostrom AG treibt den Umbau der Energieversorgung bereits seit 1999 aktiv als Vorreiterin voran. Wir agieren immer und zu jeder Zeit transparent, partnerschaftlich und fair. Fair zum Planeten, zur Gesellschaft, unseren Aktionär:innen und Kund:innen. Wir erzeugen 100 % sauberen Strom aus Windkraft- und Sonnenenergieanlagen. Wir liefern 100 % sauberen Strom aus österreichischer Erzeugung und setzen uns aktiv für eine ökologische, zukunftsfähige Energieversorgung ein.

1999 aus der Anti-Atom- und Klimaschutzbewegung heraus gegründet ist die oekostrom AG heute die größte unabhängige Energiedienstleisterin in Österreich. Die klare Haltung, das Richtige – im Sinne einer klimaneutralen Energieversorgung – zu tun, hat sie dabei stets mitgenommen. Die oekostrom AG bietet vielfältige Handlungsoptionen für Menschen, die einen aktiven Beitrag für eine saubere Energiezukunft leisten wollen: Sei es als Kund:in, Aktionär:in, Produzent:in oder einfach als engagierter Mensch.

Rückfragen & Kontakt:

DI Gudrun Stöger

PR, IR & Kommunikation

oekostrom AG

E: presse @ oekostrom.at

M: 0676-75 45 995

www.oekostrom.at