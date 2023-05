ERINNERUNG - Volksanwaltschaft und AK Wien: Kinderbetreuungsgeld – Weg mit den familienfeindlichen Hürden!

AK präsentiert Befragungsergebnisse – Vollzug muss menschenfreundlicher, Gesetz verständlicher werden

Wien (OTS) - Bei der Arbeiterkammer gehen die Anrufe wegen Problemen und Hürden beim Kinderbetreuungsgeld jedes Jahr in die Tausenden, die Volksanwaltschaft hat mit Beschwerden zu tun, weil Menschen jahrelang auf ihr Geld warten. AK Präsidentin Renate Anderl präsentiert die Ergebnisse einer aktuellen Befragung von Betroffenen, Volksanwalt Bernhard Achitz berichtet von komplizierten Regeln und Behörden, die auf Weisung der Frauenministerin Eltern Hürden in den Weg stellen. Eine Reform ist überfällig – sowohl bei der Vollziehung als auch auf gesetzlicher Ebene.

Pressekonferenz: Kinderbetreuungsgeld-Reform notwendig

Mit

Bernhard Achitz, Volksanwalt

Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien

Montag, 22. Mai 2023, 10 Uhr

Volksanwaltschaft, 1010 Wien, Singerstraße 17

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://vimeo.com/event/3404590 mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte per E-Mail an presse@volksanwaltschaft.gv.at.

Wir freuen uns, Sie bei der PK zu begrüßen.

Rückfragen & Kontakt:

Volksanwaltschaft

Florian Kräftner

Mediensprecher im Büro von Volksanwalt Mag. Bernhard Achitz

+43 664 301 60 96

florian.kraeftner @ volksanwaltschaft.gv.at

volksanwaltschaft.gv.at



Arbeiterkammer Wien

Michaela Lexa-Frank

Tel.: (+43) 50165-12141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at