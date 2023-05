Hisense bringt brandneue U8 und ULED X TV-Produkte in Südafrika auf den Markt

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, die Marke für Unterhaltungselektronik, hat die Einführung seiner brandneuen ULED X und Hero U8 TV-Produkte in der Region Südafrika angekündigt.

Im Jahr 2022 war Hisense TV die Nummer 2 bei den weltweiten TV-Lieferungen, und im April dieses Jahres lag Hisense TV auf dem südafrikanischen Markt an erster Stelle in der Branche.

Der auf der diesjährigen CES erstmals vorgestellte 110-Zoll ULED X von Hisense bietet fortschrittliche optische Systeme, außergewöhnliche Bildverarbeitung und branchenführende Display-Technologien. Auch die neue U8-Produktreihe an Fernsehern verspricht den südafrikanischen Verbrauchern im ganzen Land ein verbessertes Seh- und Hörerlebnis.

Hisense hat sich auch verpflichtet, vor Ort zu investieren, indem es im South Africa Industrial Park Berufsausbildungen für Einheimische anbietet. Dies ermöglicht es ihnen, aus den Armenvierteln herauszukommen und qualifizierte Industriearbeiter zu werden. Bislang hat Hisense in Südafrika mehr als 1.000 direkte und mehr als 5.000 indirekte Arbeitsplätze für die lokale Bevölkerung geschaffen.

Jerry Liu, Vizepräsident von Hisense International, sagte bei der Pressekonferenz in Johannesburg: "Seit wir vor 20 Jahren in den südafrikanischen Markt eingetreten sind, ist das Unternehmen stetig gewachsen und hat seine Präsenz im ganzen Land ausgebaut. Bis zum Jahr 2022 haben wir eine Markenbekanntheit von 98 % in diesem Markt erreicht und unseren Markenwert von 125 auf 236 erhöht. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass wir der ESG große Bedeutung beimessen. Wir verfolgen die Entwicklung von grünen, gesunden, energiesparenden und umweltfreundlichen Produkten und sorgen dafür, dass Hisense ein fürsorgliches Unternehmen bleibt."

Er fuhr fort: "Hisense ist in Südafrika seit langem im Bereich des Gemeinwohls tätig und setzt sich kontinuierlich für soziale Belange ein. Das Hisense South Africa Industrial Park Projekt wurde vom UNOSSC als Demonstrationsprojekt für die Süd-Süd-Kooperation ausgewählt. Im Jahr 2022 organisierte Hisense in Zusammenarbeit mit der FIFA die Wohltätigkeitsveranstaltung "Disappearing Pitch", um auf die globale Erwärmung aufmerksam zu machen und praktische Hilfe für die Gemeinschaft zu leisten. Unser Versprechen ist es, auch in Zukunft das Wachstum der kommenden Generationen zu fördern und mit der Kraft von Wissenschaft und Technologie die Lebensqualität aller zu verbessern."

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart-TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.

