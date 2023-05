Kaup-Hasler zum Tod von Schauspiellegende Helmut Berger: "Weltweit gefeierter Star der Filmwelt"

Wien (OTS) - „Helmut Berger, weltweit gefeierter Star der Filmwelt, wird als beeindruckende Künstlerpersönlichkeit fehlen. Unvergessen bleibt er mir in seinen Rollen in den Filmen von Lucchino Visconti - ganz besonders natürlich in seiner Darstellung des Ludwig II. im gleichnamigen Film, mit der er seinen internationalen Durchbruch feierte. Durch seine außerordentlichen schauspielerischen Leistungen wird er uns und künftigen Generationen in lebendiger Erinnerung bleiben“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod von Helmut Berger.

